Cristiano Ronaldo | nuovo investimento | un centro per il trapianto di capelli

Cristiano Ronaldo - il suo ultimo business? La clinica per il trapianto dei capelli : Non solo calcio per Cristiano Ronaldo. Il giocatore juventino diversifica gli investimenti e lo fa entrando in un settore nel quale afferma di “credere molto”. Il campione portoghese ha infatti investito nell’azienda specializzata in trapianti tricologici Insparya. Sul sito della società, che vuole espandersi dal Portogallo nei paesi limitrofi, iniziando da Madrid (che Ronaldo conosce molto bene), è riportato un comunicato con alcune ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non pensa all'addio : è felice a Torino : Negli ultimi giorni sono circolate alcune voci che vorrebbero una separazione, a fine stagione, fra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Questa mattina, però, il quotidiano sportivo 'Tuttosport' ha rivelato in esclusiva che CR7 è felice in bianconero e che non ha nessuna intenzione di lasciare Torino. Infatti, non è arrivata nessuna offerta da parte del Manchester United né al giocatore né alla società bianconera. Ma soprattutto Cristiano Ronaldo è ...

Dzeko trascina la Roma - il primo flop di Cristiano Ronaldo : Top e flop della 25esima giornata Top Milik (Napoli): realizza la prima doppietta in trasferta. Sale a quota 14 nella classifica dei cannonieri. Realizza il terzo gol su punizione, stavolta con un colpo da biliardo astuto e preciso. Nella ripresa sembra sparire, poi realizza un goal spettacolare grazie ad un gran sinistro a giro dal limite. Implacabile Dzeko (Roma): è l’uomo della provvidenza. Segna da rapace l’1-1, orchestra ...

Real Madrid - lo sfogo di Benzema : “senza Cristiano Ronaldo sono molto più importante. Prima dovevo solo aiutarlo” : Senza Cristiano Ronaldo, Karim Benzema sente di avere un ruolo di primo piano del Real Madrid: il francese è finalmente il leader dell’attacco dei Blancos Karim Benzema è stato uno dei giovani prodigi del calcio mondiale della seconda metà degli anni 2000, probabilmente il giocatore che ha anticipato la grande infornata di talenti che ha guidato i Bleau fino alla vittoria del Mondiale di Russia che, ironia della sorte, l’ex ...

Ronaldo – Continuano le frecciatine da Madrid per CR7. Dopo Bale che ha detto che il Real gioca meglio senza di lui, arrivano le parole di Benzema. Karim Benzema dopo qualche mese dall'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, spiegando come il portoghese limitasse il suo modo di

Cristiano Ronaldo e la Rolls Royce Cullinan - SUV da 400mila euro per il portoghese : Il garage di Cristiano Ronaldo si arricchisce di una nuova lussuosa vettura: la Rolls Royce Cullinan, il primo SUV prodotto dalla casa britannica. CR7 non ha badato a spese per acquistare la vettura ...

Serie A - la Top 11 : tra i migliori giocatori manca Cristiano Ronaldo. Le FOTO : La notte degli Oscar ha regalato anche al nostro campionato delle partite rocambolesche, apparentemente scritte dai migliori sceneggiatori. E in occasione dell'evento cinematografico, anche Opta ha ...

Cristiano Ronaldo si regala una nuova Rolls-Royce : Quando, ormai cinque anni fa, era diventato chiaro che Rolls-Royce sarebbe entrata nel mercato dei SUV, è stato altrettanto chiaro che si sarebbe trattato di un mezzo dalla massima esclusività, senza concorrenti diretti paragonabili e con un prezzo di listino da far giare la testa. E in effetti così sono andate le cose: la Rolls-Royce Cullinan - il suo nome è lo stesso del diamante grezzo più grande mai estratto, dalla ...

Napoli - Ancelotti : «La punizione di Milik? Un'idea di Cristiano Ronaldo» : PARMA - 'Vogliamo fare bene fino alla fine '. Carlo Ancelotti non molla niente e dopo il 4-0 di ottenuto al Tardini contro il Parma parla ancora del duello a distanza con la Juventus distante ben 13 ...

Cristiano Ronaldo - il nuovo business è sorprendete : CR7 aprirà una clinica per il trapianto di capelli : Cristiano Ronaldo amplia il suo giro di affari: il calciatore della Juventus aprirà un centro specializzato in trapianto di capelli Cristiano Ronaldo non pensa solo al calcio. Grazie al suo stipendio milionario ed ai contrattati stratosferici firmati con gli sponsor, il calciatore della Juventus ha investito spesso i suoi soldi in altri affari. A seguito della creazione di una catena di hotel extra lusso, il nuovo giro d’affari di ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è fiducioso e crede nella rimonta in Champions : La Juventus, oggi pomeriggio affronterà il Bologna e sarà l'occasione per lasciarsi alle spalle la sconfitta di Champions League. Queste prossime giornata di campionato serviranno ai bianconeri per preparare al meglio il ritorno contro l'Atletico Madrid. Infatti, l'ambiente della Juve crede nella rimonta europea e c'è tanta voglia di far vedere a tutti che la notte del Wanda Metropolitano è stata solo un episodio. Uno dei giocatori che più è ...

Un alieno sceso in terra - Messi oscura Cristiano Ronaldo : l’argentino incanta e punta a vincere tutto : Un alieno sceso in terra, prestazione fantastica di Messi nella gara di campionato contro il Siviglia, trasferta difficilissima per la Liga spagnola contro una delle squadre più forti del campionato e che ha anche eliminato la Lazio in Europa League. La partita sembrava in salita per i blaugrana sul risultato di 2-1, poi l’argentino decide di salire in cattedra e ribalta tutto, prestazione incredibile per Messi autore di una ...

Bologna-Juventus - probabili formazioni : domani possibile panchina per Cristiano Ronaldo : La Juventus, attualmente prima in campionato con 13 punti di vantaggio sulla seconda (il Napoli), domani sarà chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta di mercoledì con l'Atletico. Contro i bianconeri ci sarà un Bologna determinato a strappare almeno un punto agli avversari, considerata la precaria posizione occupata in classifica: i rossoblù sono infatti diciottesimi. Juventus: Ronaldo forse in panchina Sono diversi gli indisponibili tra i ...

Cristiano Ronaldo- Il fenomeno portoghese ha vissuto una settimana complicata. Il ritorno a Madrid per affrontare gli ex rivali dell'Atletico ha avuto un esito mlto negativo visto il 2-0 finale per i Colchoneros di Simeone. Una Juve apparsa spenta e povera di idee, completamente sottomessa alla voglia messa in campo dall'Atletico. I gol nel finale