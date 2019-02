Copyright | Commissione giuridica Europarlamento approva direttiva

Copyright - il giallo del post della Commissione Ue sul drago sputafuoco : Giovedì scorso, a Bruxelles, si sono chiusi i negoziati del cosiddetto trilogo sulla discussa riforma della disciplina europea del diritto d’autore. Come spesso capita con i testi di legge che sono il risultato di faticosi e ostinati negoziati, il punto di approdo scontenta un po’ tutti, perché non stabilisce le regole che i titolari dei diritti avrebbero voluto veder stabilite, non tiene conto delle preoccupazioni per la libertà di informazione ...