Coppa Italia | Lazio-Milan | così in campo LIVE

Coppa Italia Atalanta - Gasperini : «Fondamentale segnare in trasferta» : BERGAMO - "Sarà una partita molto importante per la stagione". Così Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta , prima della semifinale d'andata di Coppa Italia con la Fiorentina : "Quando elimini ...

Coppa Italia 2019 : su Rai 1 le semifinali d’andata : Piatek La Coppa Italia 2019 arriva all’appuntamento con le semifinali, che stabiliranno quali squadre si contenderanno il 15 maggio a Roma la 72° edizione del trofeo nazionale. Si parte dai match d’andata, con la Lazio che ospita il Milan e l’Atalanta di scena sul campo della Fiorentina. Entrambe le partite sono trasmesse in diretta su Rai 1, con la formula di RaiSport – già sperimentata nei quarti – che prevede un ...

Atalanta - Gasperini : 'La Coppa Italia è la strada più breve per andare in Europa League' : Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Rai Sport alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia in casa della Fiorentina. 'Una partita determinante per la stagione, ...

Coppa Italia Fiorentina - Pioli : «Atalanta squadra di livello - servirà attenzione» : FIRENZE - " Atalanta ? È una squadra con un gran livello fisico ed hanno sempre la stessa interpretazione della gara. Hanno giocatori come Zapata , Ilicic e Gomez che sono molto pericolosi e non a ...

Coppa Italia - al Franchi la sfida tra Fiorentina e Atalanta : il match sulla Rai : Si preannuncia una due giorni interessante per tutti i calciofili con le due semifinali di andata di Coppa Italia. A Lazio-Milan, in programma questa sera (clicca qui per sapere dove seguirla in Tv), seguirà la sfida di domani, Fiorentina-Atalanta. I viola non vincono il trofeo ormai dal 2001, mentre i bergamaschi sognano di trionfare per […] L'articolo Coppa Italia, al Franchi la sfida tra Fiorentina e Atalanta: il match sulla Rai è stato ...

Coppa Italia - in Fiorentina-Atalanta regna l’equilibrio. Sfida del gol Muriel Vs Zapata su Sisal Matchpoint : Fiorentina e Atalanta sono le altre due protagoniste delle semifinali di Coppa Italia. Dopo aver eliminato Roma e Juventus, le due squadre si possono considerare le outsider della competizione e la gara di andata che si gioca al Franchi si presenta in equilibrio quasi perfetto. La Fiorentina non perde da 9 partite ed è leggermente favorita, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,57. I nerazzurri sono reduci da due sconfitte ...

Lazio-Milan in diretta su Rai1 - semifinale andata Coppa Italia 26 febbraio 2019 : Oggi, martedì 26 febbraio 2019, torna in campo la Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma alle 21.00 si gioca Lazio-Milan, semifinale d'andata. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai1 e Rai1 HD, con la telecronaca di Luca De Capitani; da bordocampo Lucio Michieli e Dario Di Gennaro. Anche in questo caso, dunque, niente ex calciatori a commentare. In zona mista per le interviste dopo il fischio finale Angelo Oliveto. Pre partita su ...

Coppa Italia - stasera Lazio-Milan : Hakan Calhanoglu verso l'esclusione per motivi familiari : Questa sera 26 febbraio, all'Olimpico di Roma andrà in scena l'atteso match di andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Si affronteranno Lazio e Milan, che potrebbero sorprendere i tifosi con tante novità dal punto di vista delle formazioni, ovviamente rispetto agli schieramenti degli ultimi match di Serie A. La Lazio ad esempio deve affrontare numerosi problemi nel reparto difensivo, con le assenze sicure di Bastos, Wallace, Luis Felipe, ...