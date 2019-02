Coppa Italia | la Lazio domina la semifinale d' andata ma non sfonda | 0-0 in casa contro un

VIDEO Lazio-Milan 0-0 - Highlights e sintesi Coppa Italia. Reti inviolate all’Olimpico : Finisce 0-0 la semifinale d’andata di Coppa Italia disputata all’Olimpico tra Lazio e Milan: poche emozioni e verdetto rinviato alla sfida di ritorno in programma a San Siro a fine aprile. Proteste dei padroni di casa nella prima frazione per un calcio di rigore non concesso, mentre nella ripresa colpisce un palo Immobile, ma l’azione sarebbe stata in seguito fermata per fuorigioco. GLI Highlights DI Lazio-Milan ...

Coppa Italia - semifinale : Lazio-Milan 0-0 : 22.53 All'Olimpico finisce 0-0, tra Lazio e Milan, il primo round della semifinale di Coppa Italia. Tutto aperto in vista del ritorno, fra due mesi a San Siro. Primi 20' non esaltanti,poi tre fiammate biancocelesti. Patric sfiora il palo dalla distanza (25'), Immobile spreca una grande chance da centro area (27'), appena largo al 37' il destro di Milinkovic. Mai pericolosi i rossoneri, che perdono Kessié alla mezz'ora. Ripresa. Ci prova ...

5 curiosità sulla partita tra Fiorentina e Atalanta di Coppa Italia : Domani, mercoledì 27 febbraio, alle ore 21:00, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, andrà di scena la partita di andata tra Fiorentina e Atalanta, valevole per la semifinale di Coppa Italia. Da una parte la squadra viola, allenata da Stefano Pioli, reduce da un ottimo momento di forma. Ben nove i risultati positivi tra campionato e Coppa Italia, 4 vittorie e 5 pareggi. Nell'ultima partita contro l'Inter ha ottenuto un pareggio per 3-3 al ...

Lazio-Milan - formazioni ufficiali Coppa Italia : sfida Piatek-Immobile : LAZIO MILAN formazioni ufficiali – Primo round, stasera, delle semifinali di Coppa Italia. Lo stadio Olimpico di Roma riapre i battenti pronto ad accogliere la gara tra Lazio e Milan. La sfida di andata si giocherà tra due squadre in una condizione, fisica, di risultati e morale, diametralmente opposta. Tanta è la delusione in casa Lazio […] L'articolo Lazio-Milan, formazioni ufficiali Coppa Italia: sfida Piatek-Immobile proviene da ...

Rai Sport - Coppa Italia 2018/2019 - Semifinale Andata - Programma e Telecronisti : Sarà un racconto che oscillerà tra le tecnologie moderne, social media compresi, con i telespettatori che potranno commentare le partite in tempo reale, e la memoria, affidata alle immagini, in alcuni casi in bianco e nero, delle migliori semifinali giocate dalle quattro squadre arrivate al penultimo atto di Coppa Italia: il tutto preceduto e seguito da un ampio prepartita e ad un ancora più ampio post, in onda su...

Fiorentina-Atalanta - le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia : Ai quarti di finale la Fiorentina ha travolto la Roma battendola per 7-1, l'Atalanta ha invece dominato la Juventus costringendola ad una pesante sconfitta per 3-0, ancora oggi l'unica in Italia per i ...