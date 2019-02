Conegliano-Lodz | Champions League volley femminile 2019 | orario d’inizio e come vederla

Volley femminile - Champions League 2019 : Conegliano passeggia a Lodz! Le Pantere tornano in lotta per la prima posizione : Pronto riscatto per l’Imoco Volley Conegliano nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le ragazze di Daniele Santarelli vincono sul campo della formazione polacca del LKS Commercecon Lodz con un netto 3-0 (25-20, 25-15, 25-17) e salgono momentaneamente in testa al gruppo D, in attesa della sfida di domani tra Scandicci e Schwerin. La squadra veneta torna in lotta per la prima posizione ...