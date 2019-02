Condannato per pedofilia il cardinale Pell | ministro delle finanze vaticane

Alemanno Condannato a 6 anni per corruzione : era lui il politico di riferimento di Mafia Capitale : Respinge «totalmente» la sentenza e annuncia ricorso in appello per «avere quella giustizia che qui è mancata. Io sono innocente; la sentenza è sbagliata». Quindi, terreo in volto, si allontana da palazzo di Giustizia. È il giorno più nero per Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, ex ministro dell’Agricoltura, ex segretario del Fronte della Gioventù...

Antonio Casamonica Condannato a 7 anni per il raid al Roxy Bar della Romanina : Il tribunale di Roma ha condannato a 7 anni di reclusione Antonio Casamonica in relazione all'aggressione in un bar della Romanina, un quartiere periferico, avvenuto il 1 primo aprile dell'anno scorso. Lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso i reati contestati dal pm Giovanni Musarò.

Antonio Casamonica Condannato a 7 anni per il raid al Roxy Bar : È aggravato dal metodo mafioso il raid compiuto il primo aprile 2018 al 'Roxy Bar', quando il titolare di nazionalità romena e una cliente invalida civile furono aggrediti da tre esponenti del clan Di Silvio e da uno della famiglia dei Casamonica che successivamente devastarono il locale alla Romanina. Lo hanno deciso i giudici della sesta sezione penale del tribunale di Roma che hanno condannato a 7 anni di reclusione Antonio Casamonica, ...

Antonio Casamonica, del clan malavitoso del Casamonica, è stato condannato a 7 anni di carcere per l'aggressione in un bar della periferia di Roma il giorno di Pasqua del 2018.

Alemanno Condannato a sei anni per corruzione : «Sentenza sbagliata - io innocente». Interdetto dai pubblici uffici : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo.

L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato Condannato a 6 anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito : L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato a 6 anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito nell'ambito di uno dei processi di primo grado legati a Mafia Capitale. Alemanno ha ricevuto anche l'interdizione ai pubblici uffici

