Condannato per pedofilia il cardinal Pell

Il cardinale George Pell Condannato per violenza sessuale su minori : Il cardinale australiano George Pell , prefetto del segretariato per l'Economia in Vaticano, è stato giudicato colpevole da un tribunale di Melbourne di violenza sessuale su dei bambini. Il tesoriere del Vaticano, chiamato 5 anni fa a risanare le casse della Chiesa, è ...

Il cardinale George Pell Condannato per pedofilia : è uno dei collaboratori di Papa Francesco : Il cardinale australiano George Pell è il più alt funzionario della Chiesa Cattolica ad essere stato condannato per violenza sessuale sui minori: i fatti risalgono a quando era arcivescovo di Melbourne. Pell è Capo della Segreteria per l'Economia.Continua a leggere

Alemanno Condannato a 6 anni per corruzione : era lui il politico di riferimento di Mafia Capitale : Respinge «totalmente» la sentenza e annuncia ricorso in appello per «avere quella giustizia che qui è mancata. Io sono innocente; la sentenza è sbagliata». Quindi, terreo in volto, si allontana da palazzo di Giustizia. È il giorno più nero per Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, ex ministro dell’Agricoltura, ex segretario del Fronte della Gioventù...

Antonio Casamonica Condannato a 7 anni per il raid al Roxy Bar della Romanina : Il tribunale di Roma ha condannato a 7 anni di reclusione Antonio Casamonica in relazione all’aggressione in un bar della Romanina, un quartiere periferico, avvenuto il 1 primo aprile dell’anno scorso. Lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso i reati contestati dal pm Giovanni Musarò. La procura aveva chiesto una condanna a 7 anni e ...

Mondo di Mezzo - Alemanno Condannato a 6 anni per corruzione : Mondo di Mezzo, Alemanno condannato a 6 anni per corruzione L’ex sindaco della Capitale avrebbe ricevuto oltre 223 mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. “Una sentenza sbagliata, ricorreremo in appello”, ha commentato l’ex primo cittadino Parole chiave: ...

