Città della Scienza | il 1° marzo sciopero del personale

Città della Scienza - lavoratori proclamano sciopero di 8 ore : sciopero di 8 ore proclamato dall'assemblea dei lavoratori di Città della Scienza per venerdì 1° marzo, da inizio turno e con presidio sotto la sede della Regione Campania. La decisione è annunciata ...

#FabbricaRoma 2030 - 2050. Nasce la Consulta per lo sviluppo della Città : Dalla rigenerazione urbana alla promozione della mobilità sostenibile, dal commercio all'economia circolare, la Consulta raccoglierà e condividerà le migliori idee per lo sviluppo . Sarà un luogo di ...

Camporosso : in tanti ieri pomeriggio nel centro della cittadina per il 'Carnevale dei Bambini' - Foto - : Molte le famiglie presenti con centinaia di bambini, dove hanno sfilato con il trampoliere Folco del team 'Fem Spettacoli'. Presente la scuola 'Il tempo della danza' di Camporosso Mare condotta ...

Editoriale Sora - lo 'pseudo reddito di cittadinanza' della maggioranza e la riorganizzazione 2.0 : ... non resta altro che reclamare "più procedimenti disciplinari" per i dipendenti, nell'ottica di un regime del terrore che zittisca tutti, dando vita ad una politica "dell'inquisizione" che niente ...

Video/ Cittadella Lecce - 4-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - 25giornata - : Video Citta della Lecce , 4-1, : highlights e gol della partita di Serie B per la 25giornata . Grande tripletta di Moncini e i veneti volano.

'Roma in rovina' l'inchiesta del New York Times che denuncia la débâcle della Città Eterna : ... e colpe, che di fatto ne annuncia la debacle e la retrocessione dal podio delle Città più belle del mondo. Perché l'istinto irrazionale di rispondere con un bel vademecum sulle bizzarrie di Trump o ...

VOTO DI SCAMBIO A MADDALONI " De Filippo a giudizio - il Pd : siamo garantisti - ma la Città paga la politica della vittoria a tutti i costi : MADDALONI torna alla ribalta della cronaca per fatti di natura politico - giudiziaria, determinati dal virus pericolosissimo della " vittoria a tutti i costi ", che ha afflitto anche l'attuale ...

Mario Draghi : due terzi dei cittadini europei a favore della moneta unica : Cooperazione necessaria "In un mondo globalizzato tutti i Paesi per essere sovrani devono cooperare. E ciò è ancor più necessario per i paesi appartenenti all'Unione europea", ha detto il presidente ...