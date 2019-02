Cioffredi | palestra legalità risultato raggiunto da Stato

romadailynews

(Di martedì 26 febbraio 2019) Roma – L’apertura delladella Legalita’ a Ostia, “e’ undello: abbiamo firmato un protocollo con il tribunale, e sara’ gestita dall’Ipab Asilo Savoia. Siamo partiti due anni fa, rispondendo a un bisogno: a ottobre la Guardia di Finanza aveva sequestrato 19 milioni in beni al clan Spada, tra cui sei attivita’ culturali e sportive che costruivano consenso sociale”.“Da oggi invece esiste un luogo pubblico per fare sport come strumento di legalita’ e socialita’. Uno spazio libero dal malaffare”. Lo ha detto il presidente osservatorio Legalita’ Regione Lazio, Gianpiero, nel corso dell’inaugurazione delladella Legalita’ a Ostia.L'articolodaproviene da RomaDailyNews.