Chi l' ha visto? | 27 febbraio 2019 | anticipazioni puntata

Stefano - sgozzato in strada nel centro di Torino. Appello della madre : “Chi ha visto racconti” : Stefano Leo, 34 anni, è stato colpito da una coltellata alla gola e ucciso sabato mattina lungo un viale del centro di Torino. Mentre polizia e carabinieri sono sulle tracce del presunto killer - un ragazzo con capelli rasta e un giubbino bianco e rosso - la madre della vittima lancia un Appello: "Chi ha visto si faccia avanti".Continua a leggere

Gli effetti del Ciclone “Xaver” : tanto vento - poco freddo - poChissima neve (ma era tutto previsto così) : Il Ciclone “Xaver” ha colpito l’Italia nel weekend comportandosi esattamente come previsto nei giorni precedenti al suo arrivo: tanto vento, poco freddo e pochissima neve. Purtroppo la tempesta ha lasciato dietro di sè una drammatica scia di morte e distruzione con le 4 vittime del Lazio, i tre ragazzi dispersi in Sicilia e le decine di feriti in tutte le Regioni centro/meridionali. Pesantissimi anche i danni e i disagi ...

Parma-Napoli 0-4 - pagelle / Stasera qualche Chilo di cazzimma si è visto : MERET. Il Parma latita e Meret gli attaccanti biancocrociati li vede da lontano, per buona parte dei novanta minuti. Deve aspettare un’ora abbondante per fare una parata, deviando in angolo un tiro di Gervinho. L’unico dei padroni di casa – 6 Precisamente, aspetta circa 60 minuti. Dopo sei minuti scarsi l’unico altro intervento da registrare: di pugni – 6 MALCUIT. Come tutti i puledri di razza, Riccioli d’Oro deve ancora ammaestrare il suo ...

Halo Infinite : Lo sviluppo riChiederà più tempo del previsto : Sviluppare un gioco richiede molte risorse e diversi anni di duro lavoro, se si desidera ottenere un risultato ottimale. 343 Industries ha deciso di prendersela con comodo nello sviluppo di Halo Infinite, allo scopo di evitare gli errori commessi in passato. 343 Industries parla dello sviluppo di Halo In una recente intervista Bonnie Boss, capo di 343 Industries ha dichiarato: Con Halo 4 ci siamo trovati di fronte un engine con il quale non ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Stasera il caso Mollicone con due ospiti importanti : Federica Sciarelli nell'appuntamento di Stasera con il suo programma si occuperà del delitto di Arce e sarà presente in studio un ospite vicinissimo alla giovane.

Serena Mollicone/ "Morta come CucChi" - padre e figlia Santino Tuzi a Chi l'ha visto : Serena Mollicone, il caso stasera a Chi l'ha visto: in studio il padre Guglielmo commenta le novità, ospite anche la figlia di Santino Tuzi.

Chi l'ha visto stasera - Anticipazioni 20 febbraio 2019 - Casi - Scomparsi : ... 20 febbraio 2019 Mercoledì 20 febbraio 2019 alle ore 21.20 torna l'appuntamento di " Chi l'ha visto ", il programma dedicato alle persone scomparse e ai Casi più importanti di cronaca nera ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 20 febbraio 2019. Su Rai3 «Chi l’ha visto?» torna sul caso di Serena Mollicone : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.35: Champions League Atletico Madrid – Juventus Il campione del mondo Grisù da una parte, il totem anti Atletico, l’uomo che ha segnato in carriera 22 reti ai colchoneros dall’altra. Griezmann contro Cristiano Ronaldo sarà solo uno degli spunti di Atletico Madrid – Juventus, match di andata degli ottavi di Champions League, in programma al Wanda Metropolitano (lo stadio che ospiterà la ...

Marco Vannini - per Ciontoli la priorità era il suo lavoro : il caso a 'Chi l'ha visto?' : Nell'ultima puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' la conduttrice Maria Lucia Monticelli è tornata ad occuparsi del caso di Marco Vannini (20 anni al momento della morte). Le reazioni per la pena drasticamente ridotta ad Antonio Ciontoli (principale accusato per l'omicidio di Marco) non si sono ancora ridotte. La sentenza di secondo grado ha infatti alleggerito la condanna per l'uomo da 14 a 'soli' cinque anni di reclusione. Le ...

Scomparsa giovane da Montiglio Monferrato : il caso a 'Chi l'ha visto' : Da sabato scorso si cerca una ragazza di 17 anni Scomparsa poco prima di mezzanotte da una comunità di Montiglio Monferrato. L'allarme è già stato dato dalla nota trasmissione televisiva Rai 'Chi l'ha ...

Valentina è scomparsa - ha solo 17 anni. “Potrebbe essere con un uomo più grande”. L’accorato appello della mamma a ‘Chi l’ha visto?’ : “Aiutatemi a trovarla” : “Valentina ha 17 anni e si è allontanata Montiglio Monfettato (Asti). Sabato sera, intorno alle 23, è uscita senza fare più rientro. La mamma teme che possa trovarsi in compagnia di una persona più grande di lei. Non ha portato con sé né documenti né cellulare”. A dare l’annuncio è “Chi l’ha visto?”, il programma Rai condotto dalla Sciarelli. Si tratta di una vera e propria emergenza ad Asti per la scomparsa di questa 17enne, fuggita da una ...

La Svizzera Chiude il 2018 con 2 - 9 miliardi di utile - 10 volte meglio del previsto - : Ma cosa può aver contribuito al surplus di 2,9 miliardi? L'economia elvetica, che non è arretrata nemmeno negli ani peggiori della crisi mondiale, ha continuato a marciare e l'ultimo dato disponibile ...

Posillipo : ragazzo senza memoria - riconosciuto dalle foto di 'Chi l'ha visto' : Quando lo hanno ritrovato non ricordava la sua identità e camminava disorientato senza scarpe. È la storia di un giovane di 27 anni rintracciato dagli agenti del Commissariato Posillipo. Ieri ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera i casi di Maria Sestina Arcuri e di Manuel Bertuzzo : Tra i casi principali: la morte di Maria, la parrucchiera di 26 anni caduta dalle scale, e quello d Manuel, giovane nuotatore che ha perso l'uso delle gambe per un colpo di pistola.