Chi è il cardinale Pell e perché è stato condannato per abusi su minore

Chi è Pell - il cardinale condannato per abusi : Chiamato a comparire il 26 luglio davanti a un tribunale, il cardinale Pell lasciò la Segreteria dell'Economia in Vaticano. Il 77enne - il più alto funzionario della Chiesa cattolica ad essere ...

Papa e vescovi fanno “mea culpa” sugli abusi. E Cardinale Marx accusa : la Chiesa ha distrutto i fascicoli su abusi su bambini : Papa Francesco ha introdotto l'esame di coscienza - sotto forma di una serie di domande - alla veglia penitenziale in Vaticano culmine del vertice sugli abusi con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo: "Per tre giorni ci siamo parlati e abbiamo ascoltato le voci delle vittime che da minori hanno sofferto nella nostra Chiesa. Ci siamo chiesti l'un l'altro come possiamo agire responsabilmente, quali passi dobbiamo ora ...

Abusi sessuali nella Chiesa - il cardinale Marx : "Distrutti i dossier sui colpevoli" : Città del Vaticano, 23 febbraio 2019 - dossier distrutti , vittime silenziate, diritti calpestati. È uno sguardo impietoso sulla prassi diffusa nella Chiesa in un passato non troppo remoto quello del ...

'La Chiesa ha distrutto i fascicoli degli abusi sui bambini' - il cardinale Marx - : Roma, 23 feb., askanews, - Un cardinale cattolico di alto livello, Reinhard Marx, ha ammesso oggi che la Chiesa ha distrutto fascicoli relativi a bambini abusati sessualmente da preti e questo ha ...

Pedofilia - da Spotlight al cardinale «spretato» : storia degli abusi nella Chiesa : Il cardinale australiano George Pell, da Francesco nominato a capo del nuovo dicastero dell'Economia, viene tirato in ballo nel suo Paese prima come insabbiatore e poi come abusatore di minori. Pell ...

Vaticano - abusi sui seminaristi : l'ex cardinale McCarrick costretto a lasciare la Chiesa : Non era mai successo nulla di simile prima: l’arcivescovo emerito di Washington, l’ex cardinale Theodore Edgar McCarrick, è stato ridotto allo stato laicale a causa della vicenda di abusi sessuali che lo ha coinvolto. La sentenza di colpevolezza era già arrivata lo scorso 11 gennaio, mentre il 13 febbraio c’era stato l’esame del ricorso presentato dal porporato alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che però è stato respinto. Dunque la ...

Pedofilia nella Chiesa - il Papa riduce allo stato laicale l’ex cardinale di Washington McCarrick : è la prima volta nella storia : Papa Francesco ha ridotto allo stato laicale l’ex cardinale Theodore Edgar McCarrick per Pedofilia. Un provvedimento che non ha precedenti nella storia della Chiesa cattolica. Era stato lo stesso Bergoglio, nel luglio 2018, a togliere la porpora a McCarrick. Già questa era una punizione durissima che Francesco aveva adottato, nel marzo 2015, anche per l’ex cardinale scozzese Keith Michael Patrick O’Brien, colpevole di aver abusato di alcuni ...

Il Manifesto della fede del cardinale Müller : 'La confusione nella Chiesa è sempre più diffusa' : Il Verbo fatto carne, il Figlio di Dio è l'unico Salvatore del mondo , 679, e l'unico mediatore tra Dio e gli uomini , 846, . Per questo, la prima lettera di Giovanni si riferisce a colui che nega la ...