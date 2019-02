Chelsea | una settimana di multa per Kepa Sarri | ' Ha chiesto scusa'

Chelsea - Kepa multato dopo il rifiuto : una settimana di stipendio in beneficenza : ... quando le immagini di Kepa che rifiutava il cambio con Willy Caballero nei minuti conclusivi dei supplementari della finale della Carabao Cup avevano fatto il giro del mondo. "Pensavo che Kepa ...

Sarri-Kepa - Mourinho : 'Allenatore lasciato in una situazione fragile al Chelsea' : La finale di Carabao Cup ha decretato la vittoria del Manchester City sul Chelsea. A fare il giro del mondo, però, non sono state tanto le immagini del trionfo dei Citizens , quanto la scena delle polemiche - minimizzate a 'malinteso' dagli stessi protagonisti - tra Kepa e Maurizio Sarri. L'Allenatore ...

Grassani : 'Higuain? Ora una partita a scacchi tra Juve e Chelsea' : ROMA - 'Se Higuain puo' tornare alla Juve? Assolutamente sì. Con questo blocco del mercato il Chelsea non può fare ingressi in prestito o a titolo definitivo' . A spiegarlo, ai microfoni di RMC Sport, l'avvocato Mattia Grassani in merito alla sanzione della Fifa che ha bloccato il Chelsea per le prossime due sessione della campagna trasferimenti. ' Questa sanzione inibisce il riscatto' , ...

Chelsea - Sarri si rilancia e nega : 'Io alla Roma? È una cazzata' : 'Tra queste voci di me alla Roma c'è anche chi diceva di avermi visto a Londra con Baldini, ma l'ultima volta che ho sentito Franco era in Sud Africa e credo ci sia ancora, io non ho tempo di andare a ...

Chelsea - Sarri spalle al muro 'L unica soluzione è una serie di vittorie' : LONDRA - Una striscia di successi per dare una svolta a una stagione sin qui al di sotto delle attese e soprattutto puntellare la sua panchina. Maurizio Sarri è con le spalle al muro, secondo la ...

Chelsea - Sarri : 'Voglio una reazione dalla squadra. Diamoci obiettivi a breve termine' : Un nuovo impegno, per lasciarsi alle spalle l'umiliazione dell'Etihad Stadium. Il Chelsea domani scenderà in campo contro il Malmo per i sedicesimi di finale di Europa League e Maurizio Sarri ha ...

Portafortuna Higuain : prima finale per Sarri al Chelsea - : prima presenza di Gonzalo Higuain , solo fisicamente, non essendo ancora schierabile in attesa del transfer, al Chelsea, e Maurizio Sarri conquista la sua prima finale da allenatore dei Blues. Il ...

Chelsea-Sarri luna di miele finita - Higuain la cura : La luna di miele e' finita a Stamford Bridge: la sconfitta contro l'Arsenal, la quarta nelle ultime 11 uscite, ha fatto emergere limiti e tensioni nei rapporti tra Maurizio Sarri e il Chelsea. Se al suo arrivo il tecnico italiano, complice i modi pacati e soprattutto l'iniziale striscia di imbattibilita', era stato accolto con entusiasmo, ora anche tra i tifosi comincia a serpeggiare uno scetticismo malcelato. Colpa anche della rigidita' della ...

Chelsea ko - Sarri è una furia : 'Sono fortemente inc... to' : I derby di Londra, probabilmente, non portano bene a Sarri e al suo Chelsea. Dopo il ko contro il Tottenham dello scorso 24 novembre, è arrivata anche la sconfitta con l'Arsenal, che all'Emirates si è ...

Milan : Higuain è una partita a tre. E la Juve "frena" il Chelsea : La certezza, a questo punto, è che Gonzalo Higuain domani pomeriggio salirà sul treno per Genova assieme ai compagni , ottavi di Coppa Italia contro la Samp, e sabato notte si imbarcherà sull'aereo ...

Barella - il favorito è il Chelsea. Napoli offre 25 milioni più Ounas : I Blues verserebbero 55 milioni La rassegna stampa su Barella oscilla tra Napoli e Chelsea, con l’Inter alla finestra. Il Mattino è il giornale che si sbilancia di più. Scrive che il centrocampista del Cagliari e della Nazionale finirà al Chelsea di Sarri per 55 milioni, e che Giuntoli si era mosso per tempo, aveva raggiunto l’accordo col procuratore in autunno ma che il Cagliari vuole 50 milioni. E quei soldi potrebbe sborsali, e ...

Calciomercato Genoa - spunta una pazza idea dal Chelsea : rinforzi per Prandelli! : Calciomercato Genoa, il presidente del Grifone Preziosi sta tentando di mettere a segno un grande colpo per la sessione invernale Calciomercato Genoa – Emerson Palmieri è finito nel mirino del Genoa per quanto concerne la sessione di gennaio di Calciomercato. Il calciatore del Chelsea non sta trovando spazio con Sarri, chiuso da un grande Marcos Alonso. Dunque potrebbe cercare di giocare maggiormente altrove ed il Genoa sta provando ...

Crystal Palace-Chelsea 0-1 - una magia di Kanté fa sorridere Sarri : Il campione del mondo beneficia al 50' di un lancio illuminante di David Luiz , stoppa il pallone di petto e di sinistro infila un non irreprensibile Guaita. Il Chelsea non soffre molto ma non riesce ...

Chelsea - Sarri a sostegno di Koulibaly : “mi spiace per lui - è davvero una persona eccezionale” : L’allenatore del Chelsea ha commentato quanto accaduto al suo ex giocatore durante Inter-Napoli “Mi spiace per Kalidou perché è una persona eccezionale. Sono costernato per lui, in Italia possiamo certamente fare di più su questo problema“. Sono le parole di sostegno al difensore del Napoli, Koulibaly, da parte dell’ex allenatore dei partenopei, Maurizio Sarri, in occasione della conferenza stampa che precede la ...