Cambiare le regole in corsa sulla Tav | e non solo | ha effetti negativi sugli investimenti

F1 – Wolff a muso duro contro la FIA - il team principal Mercedes ci va giù pesante : “imbarazzante Cambiare regole per danneggiarci” : Toto Wolff senza peli sulla lingua: il team principal Mercedes contro i cambiamenti della FIA per la nuova stagione di F1 E’ stata presentata oggi la nuova creatura della Mercedes: il team di Brackley ha svelato con video e foto social la nuovissima W10 con la quale Hamilton e Bottas gareggeranno nel mondiale 2019 di F1. La Mercedes si è dovuta adattare ad una serie di nuovi regolamenti che, a detta di Toto Wolff, sono stati fatti ...

Il paradosso franco-tedesco : dalle banche ai treni - stavolta sono loro a voler Cambiare le regole Ue : L'ira dei governi tedesco e francese per il no dell'Antitrust Ue alla fusione Alstom-Siemens ed il salvataggio quasi nelle stesse ore della banca tedesca Nord Landesbank con denaro pubblico sono rivelatrici. Alzano il velo infatti sull'insofferenza crescente verso il sistema delle regole europee che, dalla concorrenza sui treni alle banche, a torto o a ragione, viene ormai vissuto come un corsetto rigido perfino nelle capitali dei paesi che ...

Migranti - Moavero : Mai chiesto chiusura Sophia - Cambiare regole

Di Maio e Di Battista : “Dobbiamo far Cambiare le regole all’Unione europea” – : Al via la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni europee di maggio. Viaggio in auto verso Strasburgo di Di Maio e Di Battista. Sullo sfondo restano le questioni aperte con l’alleato di governo leghista. Annalisa Fantilli Ciao a tutti buongiorno, io mi fido assolutamente di Luigi, anche alla guida…” Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto fino a Strasburgo; l’obiettivo è ...

Di Maio : Cambiare regole Ue per quota 41 e ampliare platea r.cittadinanza