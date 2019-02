Calciomercato Lazio | Falcao è stato a Roma | duello con il Milan

Calciomercato - i colpi dell'ultimo giorno : Romulo alla Lazio - Thereau al Cagliari : Si sono chiuse le porte del Calciomercato invernale in Serie A. Nell'ultimo giorno di trattative, il grande botto non è arrivato ma tante squadre sono riuscite a puntellare le rose nei ruoli più ...

Calciomercato Lazio - ufficiale : Sprocati al Parma in prestito. Acquistato Casasola : ROMA - In biancoceleste non ha potuto lasciare il segno: il centrocampista offensivo, ex Salernitana e Pro Vercelli , Mattia Sprocati saluta la Lazio per approdare al Parma , squadra in cui è ...

LIVE Calciomercato - DIRETTA 31 gennaio : l’Empoli acquista Farias - Romulo alla Lazio : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, giovedì 31 gennaio. E’ l’ultimo giorno in cui le trattative possono essere concluse, e scopriremo insieme tutti gli affari in tempo reale, minuto dopo minuto, in attesa della fatidica chiusura delle ore 20. Molti sono ancora i nodi da sciogliere in queste ultime fasi delle serrate contrattazioni che possono portare cambiamenti alle squadre di Serie A e non ...

Calciomercato Lazio - dal Genoa arriva Romulo : ROMA - Romulo - Lazio: ora è ufficiale. La società biancoceleste, infatti, ha prelevato il calciatore dal Genoa in prestito con diritto di opzione. Questa la nota del club capitolino: " La S.S. Lazio ...

Calciomercato live - le ultime ore prima del gong : manovre Parma-Samp - mosse di Spal e Lazio : Calciomercato live – ultime ore di Calciomercato, si conclude una finestra invernale che può essere considerata scoppiettante, tante le trattative concluse nelle ultime settimane. Le più importanti riguardano sicuramente il giro di attaccanti, Gonzalo Higuain è andato al Chelsea, il Milan ha piazzato il colpo Piatek dal Genoa con il polacco subito grande protagonista con la maglia rossonera. Ma si sono mosse anche le medio-piccole, ...

Calciomercato Spal - ufficiale : Murgia in prestito dalla Lazio : FERRARA - Un giovane centrocampista alla corte di Leonardo Semplici : Alessandro Murgia vestirà la maglia della Spal . Il classe '96, che ha esordito in A nella stagione 2016-2017 e ha deciso con un ...

Calciomercato Lazio - Tare non molla Zappacosta : Calciomercato Lazio, Zappacosta; che si fa? Se siano solo parole di circostanza o la reale intenzione della Lazio lo sapremo solamente a Calciomercato concluso. I biancocelesti, forti da qualche tempo sul laterale del Chelsea ed ex Torino Zappacosta, nelle ultime settimane hanno attuato una forte frenata per il terzino che ha anche vestito la maglia […] L'articolo Calciomercato Lazio, Tare non molla Zappacosta proviene da Serie A News ...

Calciomercato LIVE - DIRETTA 30 gennaio : la Lazio punta Zappacosta - Roma e Juventus prendono due giovani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, mercoledì 30 gennaio. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questa fase finale della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento per far riprendere il campionato di Serie A a bocce ferme). Nell’attesa di capire quali siano le possibilità di vedere Ramsey ...

Calciomercato - i cinesi del Dalian su Immobile e Belotti : Lazio e Torino provano a resistere : Il club cinese ha presentato un’offerta sia alla Lazio che al Torino per Immobile e Belotti, ricevendo un secco no da entrambe L’ombra della Cina sulla Serie A, in particolare in ambito Calciomercato. Il Dalian infatti prova a fare la spesa in Italia, bussando alla porta di Lazio e Torino per Ciro Immobile e Andrea Belotti. Fabio Ferrari/LaPresse I due attaccanti sono finiti nel mirino del club asiatico, pronto a mettere sul ...

Calciomercato Spal - vicino Castaignos. Lazio su Romulo - Brazao all'Inter via Parma : Vi ricordate di Luc Castaignos? Meteora olandese dell'Inter con 8 presenze tra campionato e coppe durante la stagione 2011/12, centravanti classe '92 cresciuto nel Feyenoord. Bene, ora potrebbe ...

Calciomercato Lazio - Tare fa il punto : le entrate ed i casi Murgia - Basta e Badelj : Calciomercato Lazio – Murgia, Basta e Badelj sono tre dei calciatori della rosa laziale che stanno vivendo un caldo mese di gennaio Calciomercato Lazio, il ds del club capitolino Igli Tare ha parlato di quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni della sessione invernale. Le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb, lasciano presagire ancora qualche movimento sia in entrata che in uscita: “Cosa ci possiamo aspetTare dalla ...