Calcio | Coppa Italia 2019 | Lazio-Milan 0-0 All’Olimpico attacchi spuntati | si decide

oasport

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Nessun gol nei primi 90 minuti della semifinale delladitra: all’Olimpico di Roma finisce 0-0 ed ogni verdetto circa il nome della prima finalista della manifestazione viene rinviato alla sfida di ritorno in programma ao a fine maggio. Partita povera di emozioni, solo un palo di Immobile in un’azione poi fermata per fuorigioco.Nel primo tempo sembra essere lala squadra più accorta, con i biancocelesti che tengono in mano il pallino del gioco ma non riescono a sfondare, trasformando il possesso palla in una sterile supremazia. Prima occasione al 25′ quando Patric si mette in proprio e dopo una bella sgroppata lascia partire un tiro dal limite con il pallone che sibila non lontano dal palo della porta difesa da Donnarumma. A ruota, al 27′ Immobile non inquadra lo specchio da buona posizione, mentre dopo la ...

CorSport : #CoppaItalia #Fiorentina, #Pioli: «L'#Inter pensi al #rigore di polpastrello...» ?? - sportface2016 : #LazioMilan #CoppaItalia Le parole di #Inzaghi dopo l'andata della semifinale - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #CoppadiFrancia: 3-0 al Digione, il #Psg vola senza problemi in semifinale. #DiMaria mette in discesa il match con una… -