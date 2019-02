Brexit | May non si arrende | Accordo entro 29 marzo alla nostra portata

Tusk : "la Brexit va rinviata". La May - invece - non è d'accordo : Il Presidente del Consiglio europeo, il polacco Donald Tusk, è tornato a proporre un rinvio della scadenza per la Brexit, fissata per il 29 marzo prossimo. Per Tusk quella del rinvio "sarebbe una soluzione razionale" tenuta in considerazione "la situazione nella quale ci troviamo". Tusk ha rilanciato la sua proposta nel corso di una conferenza stampa a Sharm el Sheikh, in Egitto, dove si trova per un incontro tra UE e Lega araba.La proposta ...

Brexit - MAY RINVIA VOTO A MARZO/ Tusk "slittamento a 2021" - ma la Premier non ci sta : BREXIT, May ha di nuovo RINVIAto VOTO al prossimo 12 MARZO: oggi vertice con Juncker, Tusk 'slittamento divorzio al 2021', ma la Premier non ci sta

Brexit - May incontra Juncker : "Soluzione entro il 21 marzo. Declinata l'offerta di Tusk sul rinvio : Dopo lunghe settimane di impasse soffiano lievi venti di ottimismo sul fronte Brexit. Non c'è stata nessuna svolta ufficiale ma, secondo quanto riferito del portavoce della Commissione europea, nel loro ultimo incontro Jean Claude Juncker e Theresa May hanno compiuto "buoni progressi sui tre dossier di lavoro identificati nella loro riunione del 20 febbraio". Resta il nodo del rinvio della data ufficiale del divorzio. Per Donald Tusk ...

May ha rimandato l’ultimo voto su Brexit : Avrebbe dovuto essere questa settimana, ma May ha deciso di prendere più tempo per negoziare con l'Unione Europea (e c'è poco tempo)

Il Parlamento britannico voterà l’accordo su Brexit entro il 12 marzo - ha detto Theresa May : Il Parlamento britannico tornerà a votare l’accordo su Brexit entro il 12 marzo, ha detto la prima ministra Theresa May: non ci sarà invece il voto previsto per questa settimana, perché May vuole avere più tempo per trattare con l’Unione Europea

Brexit - May promette voto il 12 marzo : 20.50 Sulla Brexit "non ci sarà un voto significativo in Parlamento questa settimana ma ci assicureremo che la votazione sulla mia proposta per lasciare l'Ue si svolga il 12 marzo". Lo avrebbe dichiarato la premier britannica Theresa May nel suo viaggio verso l'Egitto per il summit tra Ue e Lega Araba. "Proseguono colloqui positivi" con Bruxelles, ha detto,"il divorzio entro 29 marzo è alla nostra portata", ha assicurato. "Ci stiamo preparando ...

Brexit - May : si vota entro il 12 marzo. Rischio rottura nel governo : Ennesimo cambio di programma sull'agenda della Brexit. Theresa May ha annunciato che il voto del Parlamento sul suo accordo per il divorzio con la Ue si terrà «entro il 12 marzo», a poco più di due ...

Brexit - May : 'Il voto del referendum non va deluso' : L'esito del referendum sulla Brexit non va deluso e il governo deve mantenere un focus "assoluto" per consegnare al Paese l'uscita dall'Unione europea: lo ha detto ieri sera a Oxford la premier ...

Brexit - verso rivolta in governo May contro “no deal”. Cresce ribellione nei partiti. Ma Bruxelles è scettica : Theresa May affrontera' la settimana prossima la piu' grande rivolta nel suo Gabinetto da quando e' entrata a Downing Street: fino a 25 membri del suo governo sono pronti a votare un rinvio della Brexit se la premier britannica non si decidera' ad escludere un'uscita del Regno dalla Ue senza un accordo ('no deal') con Bruxelles. I conservatori ribelli ritengono che ora ci sia un numero sufficiente di parlamentari ai Comuni per far passare un ...