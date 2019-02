BOYHOOD | il film su IRIS mercoledì 27 febbraio

tvsoap

: RT @LongTakeIt: Non solo #Oscar: da #Goodfellas di #MartinScorsese a #Boyhood di #RichardLinklater, tutti i film da non perdere in TV quest… - centemeroalessi : RT @LongTakeIt: Non solo #Oscar: da #Goodfellas di #MartinScorsese a #Boyhood di #RichardLinklater, tutti i film da non perdere in TV quest… - LongTakeIt : Non solo #Oscar: da #Goodfellas di #MartinScorsese a #Boyhood di #RichardLinklater, tutti i film da non perdere in… -

(Di martedì 26 febbraio 2019)L’interessanteè in programma sulla rete Mediaset tematica272019, ecco di cosa si tratta (fonte: comunicato stampa)., suil pluripremiatodi Richard Linklater Sono molti, i riconoscimenti assegnati a-indie del 2014 diretto da Richard Linklater, in onda27, in prima serata, suL’opera, in prima visione in chiaro sul canale tematico Mediaset dedicato al grande cinema, ha vinto un Orso d’Argento per la miglior regia; tre Golden Globe come migliordrammatico, miglior regia e miglior attrice non protagonista; un Oscar, assegnato a Patricia Arquette, quale interprete della mamma del piccolo Mason (Ellar Coltrane).Il, la cui lavorazione è durata 12 anni (dal 2002 al 2013, per poter seguire la crescita del protagonista), ha incassato 44 milioni di dollari a fronte di ...