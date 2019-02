Bordoni | Assemblea capitolina ha reso omaggio a professor Aldo Milesi

romadailynews

(Di martedì 26 febbraio 2019) Roma- “Oggi l’su mia proposta ha, con un minuto di silenzio, al, presidente per venti anni del prestigioso Premio Roma e recentemente scomparso. Persona straordinaria che con grande capacita’ e’ riuscito a far diventare il Premio Roma tra i piu’ prestigiosi del nostro paese. La cultura come stella polare, insieme alla passione per la sua citta’, ogni anno il Premio veniva gemellato con una importante capitale e questo continuo mescolarsi era uno dei motivi dell’indiscutibile successo”.“Tanti erano gli interessi del Presidente, il Premio Roma, l’atletica Lyceum e lo sport e la cultura in generale. Lascia un vuoto difficile da colmare. Per le future generazioni rimarranno il suo senso del dovere, l’onesta’ e la pragmaticitá di un uomo di altri tempi. ...