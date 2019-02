Bloody Money | Saviano presenta il libro sull’inchiesta sul traffico di rifiuti | “Un

Bloody Money - a Milano la presentazione del libro sull’inchiesta sul traffico di rifiuti : Bloody Money, l’inchiesta video sui rifiuti, affari e politica condotta da Fanpage.it, è diventata un libro. Che il 25 febbraio verrà presentato alle 20.30 a Milano al Teatro Elfo Puccini. Ci saranno Roberto Saviano, autore della prefazione, lo scrittore e giornalista Massimiliano Virgilio che ha curato il libro, l’autore dell’inchiesta Sacha Biazzo, il direttore del sito Fanpage.it Francesco Piccinini, il direttore del fattoquotidiano.it ...

Bloody Money - i retroscena dell’inchiesta. Sasha Biazzo : “Così si parte dal trafficante di rifiuti e si arriva al politico” : Bloody money, l’inchiesta video sui rifiuti, affari e politica condotta da Fanpage.it, diventa un libro. Da lunedì 28 gennaio è possibile acquistare il volume con i retroscena inediti in edicola, in abbinamento al Fatto Quotidiano, in libreria e negli store online. Il libro, a cura di Massimiliano Virgilio, scrittore e giornalista napoletano, è stato presentato alla libreria Feltrinelli dall’autore dell’inchiesta, Sacha Biazzo, ...

Bloody Money - i retroscena dell’inchiesta sui rifiuti di Fanpage in libreria dal 28 gennaio : È acquistabile in edicola, in abbinamento al Fatto Quotidiano, in libreria e negli store online il libro su Bloody Money, l'inchiesta video sui rifiuti, affari e politica condotta da Fanpage.it. Nel volume, disponibile dal 28 gennaio, a cura di Massimiliano Virgilio e con prefazione di Roberto Saviano, i retroscena inediti del lavoro giornalistico più chiacchierato del 2018.Continua a leggere

Roberto Saviano e i «Bloody Money» della monnezza : Bloody Money è stata una delle inchieste più esplosive degli ultimi tempi. Il protagonista è Nunzio Perrella, ex boss della Camorra che per anni ha gestito il traffico dei rifiuti in tutta Italia. Dopo 21 anni passati agli arresti domiciliari, una volta tornato ad essere un cittadino libero, ha proposto allo Stato di infiltrarsi di nuovo nell’ambiente, e ha scelto Fanpage.it per mostrare il diffuso sistema delle mazzette ai politici negli ...

Bloody Money - in un libro i retroscena inediti dell’inchiesta su rifiuti - affari e politica. In libreria dal 28 gennaio : Bloody money è stata una delle inchieste più esplosive degli ultimi tempi. Il protagonista è Nunzio Perrella, ex boss della Camorra che per anni ha gestito il traffico dei rifiuti in tutta Italia. Dopo 21 anni passati agli arresti domiciliari, una volta tornato ad essere un cittadino libero, ha proposto allo Stato di infiltrarsi di nuovo nell’ambiente, e ha scelto Fanpage.it per mostrare il diffuso sistema delle mazzette ai politici negli ...

Furto a casa del giornalista Biazzo - via telecamere e hard disk : si occupò dell'inchiesta Bloody Money : 'Nei giorni scorsi è stato perpetrato un Furto a casa del giornalista Sacha Biazzo di Fanpage. Biazzo con il direttore Francesco Piccinini e tutto il team investigativo della redazione, è stato l'...