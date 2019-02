Berlusconi | “Così Salvini rischia Dopo i grillini può toccare a lui” 

lastampa

(Di martedì 26 febbraio 2019) Il Cavaliere è talmente felice per il naufragio grillino in Sardegna che poco gli importa del mediocre risultato «azzurro». E nemmeno va cercando scuse, tipo prendersela col fido Cappellacci che, per una serie di vendette barbaricine, si è scornato con l’altro capobastone Floris; cosicché Forza Italia ha subito una mini-scissione e, invece di raggi...