Bentley Continental - Al volante della GT Convertible

(Di martedì 26 febbraio 2019) Questa non è una prova come le altre. Lauto che sto guidando è davvero speciale e il percorso che mi attende non è comune: ben 445 km da Marbella a Siviglia, da percorrere in una mattina attraverso alcune tra le più belle stradeAndalusia. Prima di parlarvi di questa, però, vorrei invitarvi a guardare le foto che accompagnano questo articolo, perché la, prima di tutto, deve essere guardata.Linea più slanciata. Rispetto al modello precedente cambiano le proporzioni, e non di poco. stato accorciato lo sbalzo anteriore e allungato di ben 135 mm il cofano motore. Questo rende la vista laterale assai più slanciata e intrigante, sottolineata dalla grande bombatura ricavata in prossimità del passaruota posteriore che dà possenza a tutta la parte dietro. Davanti, laè immediatamente riconoscibile dalla grande calandra rettangolare e dai fari ...