Basta omofobia | Napoli con la Tarantina dopo il murales sfregiato

RT @mara_carfagna: Siamo nel 2019 o nel Medioevo? Una coppia gay, a Roma, non viene fatta entrare in un locale: è ora di dire basta a quest…

(Di martedì 26 febbraio 2019) Sit-in di solidarietà ain risposta allo sfregio delTaran" dedicato alla "", storica trans dei Quartieri Spagnoli. L'opera di street art realizzata dall'artista Vittorio Valiante nei giorni scorsi è stata vandalizzata. Con spray nero è stato cancellato il volto ed è apparsa la scritta omofoba: "Non è". Cittadini e istituzioni sono scesi in piazza per prendere le distanze dal gesto e manifestare la propria solidarietà all'ultimo "femminello" del quartiere che a fine marzo compirà 84 anni. E che percontinua ad avere solo belle parole, è la sua famiglia, dice, la città in cui vive fin da piccola: "Il mio cuore è per, la mia infanzia l'ho iniziata ae io finché vivrò starò qui ae qui sarò seppellito, io sono".L'artista: "Evidentemente questa persona non ha altro modo per esprimere la sua rabbia, mi dispiace ...