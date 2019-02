Basket | Mondiali 2019 | decise le otto teste di serie La Grecia approfitta della mancata

Basket – Sacchetti sottolinea l’armonia del gruppo azzurro : “la qualificazione ai Mondiali merito dei ragazzi” : Sacchetti dà merito agli azzurri per la qualificazione ai Mondiali in Cina: le parole del ct dell’Italia “Abbiamo messo dentro molti giocatori diversi dei quali si sono ritagliati uno spazio importante. Abbiamo raggiunto un traguardo che volevamo fortemente e il merito va ai ragazzi e all’armonia che si è creata in tutto l’ambiente azzurro. Stare via per giorni non è facile e tutto deve funzionare nel modo giusto. ...

Basket – L’Italia qualificata ai Mondiali - la soddisfazione del Presidente Petrucci : “meritavamo una considerazione migliore di quella che ci viene attribuita” : L’Italia del Basket ha staccato il pass per i Mondiali 2019: la soddisfazione di Giovanni Petrucci, Presidente FIP “Il Mondiale è un traguardo che tutti volevamo raggiungere. Il Basket italiano merita una considerazione migliore di quella che spesso gli viene attribuita. Mi dispiace quando ci etichettano come quelli che vincono per le assenze altrui. Non è affatto così e adesso in Cina affronteremo un’altra sfida per ...

Basket - Mondiali 2019 : tutte le 32 qualificate. L’Italia è con altre 11 europee - 7 dell’Asia e Oceania - 7 americane e 5 africane : Con l’ultima finestra delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 è stato completato l’elenco delle formazioni che disputeranno il torneo iridato dal 31 agosto al 15 settembre. L’Italia torna a disputarlo a 13 anni di distanza dall’ultima volta, quando uscì agli ottavi in Giappone. Di seguito l’elenco delle 32 squadre che prenderanno il volo per il Paese più popoloso del mondo: FIBA Basketball World Cup 2019 Paese ...

Basket - Mondiali 2019 : determinate tutte le 32 qualificate. L’Italia è con altre 11 europee - 7 dell’Asia e Oceania - 7 americane e 5 africane : Con l’ultima finestra delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 è stato completato l’elenco delle formazioni che disputeranno il torneo iridato dal 31 agosto al 15 settembre. L’Italia torna a disputarlo a 13 anni di distanza dall’ultima volta, quando uscì agli ottavi in Giappone. Di seguito l’elenco delle 32 squadre che prenderanno il volo per il Paese più popoloso del mondo: FIBA Basketball World Cup 2019 Paese ...

Basket - si concludono le qualificazioni Mondiali della vergogna : faide tra federazioni e regolamenti truffa - tante big a casa : Mondiali di Basket, le qualificazioni sono giunte al termine: il braccio di ferro tra FIBA ed ULEB ha portato all’eliminazione di alcune big Le qualificazioni ai Mondiali di Basket che si disputeranno in Cina nella prossima estate, si sono concluse nella serata di ieri. Si è trattato di una delle pagine più brutte della pallacanestro da diversi anni a questa parte, unica nota lieta ovviamente la qualificazione della nostra Italia ...

Basket - Marco Belinelli : “Che gioia tornare ai Mondiali - io ci sarò col Gallo e gli altri. Ce la giochiamo” : Marco Belinelli ha esultato per la qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2019 di Basket e ha espresso tutta la sua gioia in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Ho visto tutte le partite. Dopo l’assenza dal 2006 sono super contento per questa qualificazione. E non solo per noi giocatori, in particolare per questi ragazzi che ci hanno portato in Cina, ma per tutto il movimento: è un risultato davvero ...

Basket - Pagelle Lituania-Italia - Qualificazioni Mondiali 2019 : Michele Vitali il migliore degli azzurri in una serata complicata : La Nazionale italiana di Basket ha chiuso il proprio cammino nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019 con una sconfitta indolore contro la Lituania. Alla Svyturio Arena di Klaipeda la formazione allenata da Meo Sacchetti, già certa della partecipazione alla prossima rassegna iridata, è caduta con il punteggio di 86-73 al termine di un incontro controllato senza troppe difficoltà dai padroni di casa. Di seguito le Pagelle dell’incontro appena ...

Qualificazioni Mondiali Basket – Coach Sacchetti bacchetta l’Italia : “un passo indietro su tutto - ma orgoglio alla fine” : Sconfitta indolore per l’Italia nell’ultimo match del girone valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019: Coach Sacchetti bacchetta i suoi per la prestazione Sconfitta indolore per l’Italia, che esce battuta dalla Svyturio Arena di Klaipeda col punteggio di 86-73 a favore della Lituania. La qualificazione al Mondiale cinese (31 agosto/15 settembre) ha reso ininfluente l’ultima gara ai fini della classifica ...

Basket - qualificazioni mondiali : Italia sconfitta - test indolore in Lituania : KLAIPEDA - Perde l'Italia ma che fa. Gli azzurri cedono 86-73 in Lituania nell'ultima partita di qualificazione ai mondiali, che diventa un'amichevole di lusso con le due nazionali sicure di essere in ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Meo Sacchetti “Il voto alla mia Italia è un 7” : L’Italia è stata sconfitta in Lituania nell’ultima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Una partita che ha sempre visto i padroni di casa in controllo e che Meo Sacchetti ha commentato in questo modo: “All’inizio del match eravamo un passo indietro su tutto, pagando sotto canestro. Poi abbiamo avuto una reazione d’orgoglio nel terzo e nell’ultimo quarto ma non siamo mai riusciti ad avvicinarci veramente alla ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia chiude con una sconfitta indolore in Lituania : L’Italia cade in Lituania nell’ultima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. In una match che sembra più un’amichevole di prestigio e dall’intensità vicina allo zero, i padroni di casa si impongono per 86-73. Una sconfitta indolore per la squadra di Meo Sacchetti, che aveva già raggiunto il suo obiettivo venerdì sera contro l’Ungheria. E’ stato comunque un buon test per il CT azzurro, che avrà ...

Qualificazioni Mondiali Basket 2019 – Sconfitta indolore per l’Italia : la Lituania trionfa 86-73 : La Lituania batte l’Italia nell’ultima partita di qualificazione per i Mondiali di Basket 2019: entrambe le squadre, già qualificata, si danno appuntamento in Cina al 31 agosto Dopo aver staccato il pass per Cina 2019 nella giornata di venerdì, grazie al successo ottenuto sull’Ungheria, l’Italia può permettersi di giocare l’ultima gara del suo girone con serenità. Contro la Lituania, per gli azzurri arriva una Sconfitta indolore per 86-73 ...

LIVE Lituania-Italia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : baltici avanti 61-51 dopo tre quarti : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. A Klaipeda si affrontano Lituania e Italia, per una sfida di grande blasone. Entrambe le squadre nazionali hanno già staccato il pass per Cina 2019, ma c’è di più: la Lituania è già certa di chiudere il girone J al primo posto, forte delle sue 11 vittorie tra le due parti in cui sono state divise ...

LIVE Lituania-Italia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : baltici avanti 26-16 dopo un quarto : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. A Klaipeda si affrontano Lituania e Italia, per una sfida di grande blasone. Entrambe le squadre nazionali hanno già staccato il pass per Cina 2019, ma c’è di più: la Lituania è già certa di chiudere il girone J al primo posto, forte delle sue 11 vittorie tra le due parti in cui sono state divise ...