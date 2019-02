romadailynews

: Basilone: soddisfazione per apertura palestra legalità: Roma – “Voglio esprimere la mia… - romadailynews : Basilone: soddisfazione per apertura palestra legalità: Roma – “Voglio esprimere la mia… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Roma – “Voglio esprimere la mia vivae il ringraziamento. Quello di oggi e’ un evento significativo per lo Stato e le istituzioni. Grazie alle forze dell’ordine per il lavoro di sottrazione dei beni al malaffare”.“E’ un traguardo comune verso cui tanti uomini dello Stato hanno lavorato per un territorio la cui immagine e’ stata sporcata e distorta da fatti di cronaca che hanno minato la fiducia nelle istituzioni stesse. Qui vanno concentrate tutte le nostre energie”.Lo ha detto il prefetto di Roma, Paola, durante l’inaugurazione delladella Legalita’ ad Ostia.L'articoloperproviene da RomaDailyNews.