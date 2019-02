Barbara d’Urso | “Berlusconi mi fece la corte | io non ho mai accettato”

Barbara d’Urso : figli - marito e altezza - le curiosità e la carriera : Barbara D’Urso: figli, marito e altezza, le curiosità e la carriera carriera e curiosità di Barbara d’ Urso Barbara D’ Urso è uno dei volti di punta della Mediaset. Amata dal suo pubblico, riesce ad ottenere una percentuale altissima di ascolti. Oggi riveste i panni di conduttrice ma vanta anche una carriera molto ricca da attrice (sia su piccolo che grande schermo). Barbara D’ urso: la sua vita privata Maria Carmela, in arte Barbara D’ Urso, ...

Barbara d’Urso e Berlusconi - nuovi retroscena : “Mi fece la corte - elegantissimo” : Barbara d’Urso e Silvio Berlusconi, i nuovi retroscena svelati a Pomeriggio 5 Nella puntata di oggi, 25 febbraio, di Pomeriggio 5 si è parlato anche di Barbara d’Urso e Silvio Berlusconi! No, non si tratta di politica ma di vero gossip. A lanciare il sasso, senza però poi nascondere la mano, è stato Vittorio Sgarbi, […] L'articolo Barbara d’Urso e Berlusconi, nuovi retroscena: “Mi fece la corte, elegantissimo” ...

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso senza parole : la gaffe con l’ospite : Barbara d’Urso e la gaffe a Pomeriggio 5: cosa è successo lunedì 25 febbraio A Pomeriggio 5 è andata in onda oggi una gaffe che ha lasciato Barbara d’Urso senza parole. O meglio, la conduttrice non ha potuto fare altro che chiedere scusa. Il protagonista della gaffe è stato uno degli ospiti di oggi, Vittorio […] L'articolo Pomeriggio 5, Barbara d’Urso senza parole: la gaffe con l’ospite proviene da Gossip e Tv.

Mara Venier trionfa a Domenica In tra lacrime e parolacce. Ma Barbara d’Urso reagisce : Mara Venier incassa un altro successo con Domenica In che raggiunge il 19% di share e conquista 3.277.000 nella prima parte della trasmissione. Nella puntata del 24 febbraio è successo di tutto a zia Mara. A cominciare dalla telefonata in studio del marito Nicola Carraro che l’ha lasciata in lacrime. Il produttore chiama solo per dirle “Ti amo” e lei risponde commossa: “Ti amo anch’io. È un momento ...

Alba Parietti : tra Barbara d’Urso e Mara Venier? Ecco chi ha preferito : Alba Parietti, tra Mara Venier e Barbara d’Urso fa la sua scelta: Ecco chi preferisce l’opinionista dell’Isola dei famosi Barbara d’Urso e Mara Venier sono ormai le regine indiscusse della TV la domenica pomeriggio. Nella continua lotta tra chi ambisce ad ottenere lo share più alto le due conduttrici sono riuscite a tenersi sempre testa. […] L'articolo Alba Parietti: tra Barbara d’Urso e Mara Venier? Ecco chi ...

Mara Venier trionfa con Domenica In : il confronto con Barbara D’Urso : Ascolti Domenica In e Domenica Live: Mara Venier domina Barbara D’Urso cala Continua la grande cavalcata di ascolti per Mara Venier e Domenica In. Anche la puntata del 24 febbraio ha fatto il pienone: sono stati 3.277.000 telespettatori pari ad uno share del 19% nella prima parte, e 2.656.000 telespettatori pari ad uno share del 16,7% nella seconda parte, a seguire una movimentata Domenica In. Come sappiamo, da gennaio scorso il ...

Quanto guadagna Barbara d’Urso : stipendio e patrimonio in tv : Quanto guadagna Barbara D’Urso: stipendio e patrimonio in tv stipendio Barbara D’Urso in tv Nel corso degli anni Barbara D’Urso ha collezionato un successo dopo l’altro. La presentatrice è oramai il simbolo di Canale 5 e talk show come Pomeriggio Cinque e Domenica Live sono legati al suo volto. Un’artista con tanti interessi Barbara che ha scritto alcuni romanzi e recitato in fiction come la Dottoressa Giò. La serie tra ...

Barbara d’Urso porta Giovanni Ciacci in prima serata? L’indiscrezione : Giovanni Ciacci in prima serata con la D’Urso dopo il NO a Ballando? Con un post sul suo profilo Instagram, Giovanni Ciacci ha annunciato che non farà parte di Ballando con le Stelle, il talent di danza del primo canale della Tv di Stato condotto da Milly Carlucci che partirà il prossimo 30 marzo. Dopo aver partecipato come concorrente lo scorso anno in coppia con Raimondo Todaro, per il costumista e braccio destro di Bianca Guaccero a ...

Barbara d’Urso su Amici 18 : “Maestri che massacrano i ragazzi!” : Amici, Barbara d’Urso dice la sua: “Ci sono maestri che massacrano i ragazzi” E’ terminata da poco una nuova puntata di Pomeriggio 5. E nella seconda parte della trasmissione la conduttrice ha parlato con i suoi ospiti della proposta di legge fatta da un parlamentare della Lega Nord per cui le radio dovrebbero trasmettere almeno una canzone italiana su 3. In questa circostanza Barbara d’Urso ha anche fatto una ...

Barbara d’Urso commenta Amici : turbata dallo scontro di Rudy e Alessandro Casillo : Barbara d’Urso commenta Amici: i complimenti a Maria De Filippi durante Pomeriggio Cinque Anche Barbara d’Urso guarda Amici di Maria De Filippi. Lo ha confessato lei, oggi, durante Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha spiegato che, prima di entrare in studio e mentre si prepara alla diretta, nel suo camerino guarda il daytime del talent. Perché […] L'articolo Barbara d’Urso commenta Amici: turbata dallo scontro di Rudy e ...

Ascolti Tv Domenica 17 Febbrario : Mara Venier supera Barbara d’Urso : Ascolti Tv Domenica 17 Febbraio 2019: ottimo Domenica In, Barbara d’Urso perde colpi Scopriamo finalmente chi ha vinto la gara di Ascolti di Domenica 17 Febbraio 2019. A quanto pare, le cose si mettono molto bene per Mara Venier. La conduttrice ha riportato al successo la sua Domenica In. Dopo i grandissimi risultati raggiunti con […] L'articolo Ascolti Tv Domenica 17 Febbrario: Mara Venier supera Barbara d’Urso proviene da ...

