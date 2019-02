Baptiste è il nuovo eroe di Overwatch nel trailer che ne narra le origini

eurogamer

: Vi presentiamo #Baptiste, il trentesimo eroe di #Overwatch - Eurogamer_it : Vi presentiamo #Baptiste, il trentesimo eroe di #Overwatch - GameIndustry_IT : Baptiste è il nuovo eroe di Overwatch! - VG247it : Overwatch: è ufficiale, Baptiste è il nuovo eroe - -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Dopo i rumor della scorsa settimana arriva l'ufficialità:è ildi, il trentesimo personaggio giocabile dell'apprezzato hero shooter di Blizzard.Le informazioni dettagliate al momento latitano ma sembra che si tratterà di un personaggio di supporto, una sorta di medico da combattimento tutto da scoprire che potrebbe proporsi come una sorta di punto d'incontro tra un DPS e un curatore vero e proprio. Al di là di questo non abbiamo altro che ilsullepubblicato sul canale YouTube ufficiale del titolo.Ecco la breve descrizione che accompagna il video comparso sul canale YouTube ufficiale di: "Scopri la storia del medico da campoe di come ha fatto la scelta di rendere il mondo un posto migliore, un cerotto alla volta... e un proiettile ogni tanto".Leggi altro...