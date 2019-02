Banche la BCE multa russa Sterbank per esposizione eccessiva

Bce di nuovo in campo a sostegno delle Banche : Tltro a marzo : ...6 trilioni in bond per stimolare la crescita, la BCE sta ora preparando il terreno per concedere alle banche prestiti a più lungo termine per garantire che il credito scorra verso l'economia anche ...

Allarme della Bce : le Banche scaricano i tassi negativi sui nuovi mutui : Ad ogni modo " conclude la ricerca " le ricadute economiche complessive per le famiglie sono limitate, a riprova del fatto che le preoccupazioni su una trasmissione inefficiente della politica ...

Coeuré - Bce - : sì a nuovi prestiti agevolati alle Banche : ... finito nella morsa del 'credit crunch', lo strumento delle Tltro si rivelò particolarmente efficace nel riattivare il canale del credito e favorire la ripresa dell'economia. Oggi circa 250 dei 727 ...

Banche : Ubi - Banco Bpm e Unicredit superano i nuovi requisiti patrimoniali Srep fissati dalla Bce : Ubi Banca, Banco Bpm e Unicredit hanno soddisfatto pienamente i requisiti patrimoniali fissati dalla Bce nell’ambito dello Srep, il processo di revisione e valutazione prudenziale dell’Eurotower. In scia a quanto già fatto nei giorni scorsi da Intesa Sanpaolo e Bper, i tre istituti hanno comunicato che si trovano ben al di sopra dei requisiti stabiliti a livello europeo. Per l’istituto di piazza Gae Aulenti, che ha accompagnato la comunicazione ...

Perché con il “metodo giapponese” la Bce può far aumentare del 5% gli utili delle Banche italiane : Riducendo la tassa che oggi gli istituti di credito pagano sull’enorme mole di riserve in eccesso si libererebbero risorse, circa 8 miliardi, per il sistema bancario comunitario. Gli utili delle banche italiane aumenterebbero del 4-5%. E allora Perché la Bce non adotta subito questa mossa?...

Crediti a rischio - ecco tutte le scadenze che la Bce ha posto alle Banche : Emergono nuovi dettagli sulle lettere inviate dalla Bce alle banche europee, le bozze sui requisiti prudenziali (Srep) contenenti indicazioni sui maggiori accantonamenti da fare sui Crediti deteriorati....

Dalla Bce arriva un regalo per i debitori vessati dalle Banche. Ecco come approfittarne : Ci si preoccupa giustamente per il futuro delle banche, ma nessuno esulta per il regalo – consegnato indirettamente (e forse inconsapevolmente) – ai cittadini o imprese, che finora (e da ora) non hanno potuto restituire i soldi ricevuti in prestito dalle banche. Le quali, però, hanno perpetrato abusi (usura, anatocismo e altre irregolarità) nei loro confronti. La lettera inviata, infatti, Dalla Bce a Monte Paschi Siena (e a tante ...

Banche - agguato della Bce agli istituti italiani : ci vogliono morti - perché il sistema può saltare : Quelle italiane sono fra le migliori Banche europee, eppure la Bce vuole metterle in ginocchio. Con tutto quello che ne consegue. Per ora i drammi si vivono in Borsa (ieri perdite fino a -8% per i titoli del credito), ma ben presto potremmo soffrire noi per scelte incomprensibili e dannose. Spieghia