Bambino di 3 anni malato di leucemia I genitori in Italia per curarlo “Aiutateci”

Meningite - Firenze : fuori pericolo il Bambino di 8 anni ricoverato da ieri al Mayer : E’ fuori pericolo il bambino di 8 anni, residente nel comune di Dicomano (Firenze), a cui ieri mattina era stata riscontrata un’infezione da meningococco di tipo B. Stamani l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze, in cui il piccolo è stato ricoverato ieri pomeriggio in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, riferisce che è fuori pericolo e che è stato trasferito nel reparto di pediatria. “Una buona ...

Firenze - grave Bambino di 8 anni. Ricoverato in rianimazione - colpito da meningite batterica : Secondo quanto comunicato dai sanitari non sarebbe in pericolo di vita. Il bambino, che vive con la famiglia nel Mugello, sarebbe stato vaccinato per i due tipi più diffusi di meningococco, il B e il C.Continua a leggere

"Gli zingari mi hanno rotto". E se la prende con un Bambino di 11 anni : L'uomo ha iniziato a inveire contro il ragazzino, poi lo ha colpito con un taglierino davanti a due guardie giurate

Foligno : un nuovo caso di razzismo ai danni di un Bambino di colore : Ancora una volta assistiamo a un episodio di razzismo, stavolta però non si tratta di liti fra gruppi diversi ma di un adulto che discrimina un bambino. Il fatto è successo in una scuola elementare di Foligno dove un maestro avrebbe insultato pesantemente un suo alunno la cui unica "colpa" è quella di avere la pelle di un colore diverso. "Ma che brutto che è questo bambino nero! Bambini, non trovate anche voi che sia proprio brutto? Girati, così ...

Reggio Emilia : Bambino di due anni e mezzo escluso dall’asilo perché diabetico : Un asilo statale ha escluso un bambino di due anni e mezzo perché diabetico e quindi, per le educatrici, difficile da gestire. Il piccolo è stato iscritto in un asilo parrocchiale.Continua a leggere

Storie di degrado familiare : Bambino di 10 anni veglia la madre morta per un intero giorno : Un bambino sicuramente sfortunato due volte è il soggetto principale di una vicenda di cronaca dai contorni paradossali e discutibili, un bimbo di soli 10 anni che ha passato l’infanzia a ruoli invertiti con la madre, un bambino super responsabilizzato che adesso ha anche perduto la madre morta davanti ai suoi occhi. La vicenda che sta facendo il giro dei media è riportata da un articolo de Il Corriere della Sera: la storia si è svolta a Milano, ...

MotoGp - a 26 anni Marquez torna Bambino : ROMA - Il Marc Marquez del 2019 incontra il Marc Marquez del 2004: non è fantascienza, ma un semplice fotomontaggio che mette a confronto le due versioni del campionissimo spagnolo: quella di 15 anni ...

Si riprende mentre violenta un Bambino di 6 anni : condannata all’ergastolo : Christine Alyce Slayman, 28 anni, avrebbe abusato del piccolo per diversi mesi nel 2015. La polizia ha fatto irruzione nella sua casa di Jacksonville, in Florida, e ha trovato un totale di 18 video di lei, che violentata il bimbo o lo istruiva a compiere atti sessuali. La donna sostiene di essere stata costretta dal fidanzato.Continua a leggere

Diventa padre a 93 anni - sorpresa all’ospedale di Cerignola : il Bambino sta bene : Non è mai troppo tardi: è proprio il caso di dirlo visto che a Cerignola, in Puglia, un uomo è Diventato padre all’età di 93 anni. Il bambino è nato la mattina di San Valentino all’ospedale Tatarella e sta bene. L’uomo, originario del barese, è sposato da quattro anni con una donna di 42 anni, che ha dato alla luce il piccolo, come riferisce Repubblica. L'articolo Diventa padre a 93 anni, sorpresa all’ospedale di ...

Un Bambino di 3 anni è stato dimenticato dentro uno scuolabus per 6 ore : Un bambino di 3 è anni è stato dimenticato dagli accompagnatori dentro uno scuolabus per sei ore. Il fatto è accaduto a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, riporta Il Tirreno. Il bambino doveva arrivare nella sua scuola - la scuola materna Rosai Caiani -, ma l'autista non si è accorto della sua presenza ed ha parcheggiato il mezzo in un deposito. Ed è lì che è stato trovato il bambino, ...

Pordenone - incendio in casa : muore un Bambino di nove anni. Il padre si salva gettandosi dalla finestra - è ferito : Un bambino di 9 anni è morto nella sua casa avvolta dalle fiamme a Pinzano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Il padre, per salvarsi dall’incendio, si è gettato dalla finestra e si è ferito. Lo rendono noto i vigili del fuoco di Pordenone, che sono intervenuti per spegnere il rogo con tre squadre e un’autobotte. Nell’incendio, le cui cause dovranno essere accertate, sono rimasti ustionati due gemelli adulti, che erano in casa ...