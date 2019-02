Autonomia | Tav e nomine Inps | il braccio di ferro nel governo

Autonomia - De Luca ora prende tempo : 'Mi siedo al tavolo' : Una lettera di appena due pagine al premier Conte e alla ministra per gli Affari regionali Erika Stefani per formalizzare la richiesta di Autonomia . È la mossa del governatore De Luca per prende re ...

Autonomia Regioni stasera su tavolo CdM : 17.13 "Sono soddisfatta perché questa sera i testi sulle autonomie arrivano in Consiglio dei ministri". Lo afferma il ministro degli Affari Regionali, Stefani, precisando che "la procedura non prevede voti sui testi". "Il percorso non è concluso ma siamo ottimisti sull'esito della discussione dei nodi politici.E' un passo importante per la razionalizazzione e il risparmio di spesa regionale. Obiettivo è arrivare a breve all'avvio della ...

Diciotti - Tav - Autonomia regionaleLa Lega presenta il conto al M5s : Ufficialmente la linea di Matteo Salvini dopo il voto in Abruzzo è "nessuna ripercussione sul governo", così come aveva ripetuto quotidianamente in campagna elettorale. In realtà, con la Lega primo partito che stacca di quasi 10 punti il M5S (e siamo al Centro-Sud, figuriamoci cosa accadrebbe se si votare in Lombardia o in Veneto) in Via Bellerio qualche "aggiustamento" se lo aspettano eccome Segui su ...