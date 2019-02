Australia | il cardinale Pell per la giuria è colpevole di violenza sessuale | dubitano i

Cardinale Pell condannato per pedofilia in Australia - : Il prelato era accusato di aver abusato di due ragazzini nella sacrestia della cattedrale di Saint Patrick, negli anni '90, quando era arcivescovo a Malbourne. Nella bufera anche l'arcivescovo di ...

Pedofilia - condannato in Australia il cardinale Pell : ha abusato sessualmente di due ragazzi dopo la messa domenicale : Il cardinale Australiano George Pell, uno dei consiglieri più vicini a papa Francesco, è stato giudicato colpevole di aver aggredito sessualmente due ragazzi componenti del coro. Il cardinale 77enne, che resta libero su cauzione in attesa della sentenza che potrebbe arrivare a metà marzo, rischia fino a 50 anni di carcere. È il religioso cattolico più anziano mai condannato per reati sessuali su minori. Una giuria Australiana ha riconosciuto ...

