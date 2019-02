Atletica | Europei indoor 2019 | le speranze di medaglia dell’Italia Tamberi favorito

Atletica – Campionati Europei Indoor : tutto pronto a Glasgow - tante le stelle presenti alla rassegna continentale : Ben 49 stati rappresentati, compresa la delegazione degli Authorized Neutral Athletes (ANA), per un totale di oltre 630 iscritti, di cui 27 azzurri lI più bel salotto del continente si ritrova a Glasgow per gli Europei Indoor, da venerdì 1° a domenica 3 marzo, a distanza di 29 anni dalla prima edizione in terra di Scozia. Ben 49 stati rappresentati, compresa la delegazione degli Authorized Neutral Athletes (ANA), per un totale di oltre 630 ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Agli Europei devo fare il mio e se lo farò… Mondiali e Olimpiadi : posso saltare bene ovunque” : Gianmarco Tamberi si sta preparando per gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera che si disputeranno a Glasgow dal 1° al 3 marzo. Gimbo partirà con i favori del pronostico nel salto in alto, ha timbrato un interessante 2.32 agli Assoluti Indoor di Ancona e salirà in pedana con la miglior misura stagionale a livello continentale: l’azzurro punta a conquistare una medaglia, possibilmente quella del metallo più pregiato. Il marchigiano ha ...

Atletica - Europei indoor 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Gli Europei indoor 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Si preannuncia grande spettacolo con la rassegna continentale al coperto, l’appuntamento clou della stagione in sala: tanti campioni si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, l’Italia cercherà di essere protagonista con alcuni alfieri di punta come Gianmarco Tamberi, Claudio Stecchi, Marcell Jacobs, Simone Forte e ...

Atletica - Claudio Stecchi in gara con i migliori a Clermont-Ferrand nell’ultimo test prima degli Europei di Glasgow : L’astista Claudio Stecchi sarà senza dubbio una delle pedine più importanti per la spedizione azzurra negli imminenti Campionati Europei Indoor di Atletica leggera, che si svolgeranno a Glasgow (Scozia) da venerdì 1 a domenica 3 marzo. Il 27enne fiorentino sarà però in gara anche questo fine settimana in Francia, a Clermont-Ferrand, per l’ultima tappa del Perche Elite Tour 2019, circuito francese riservato al salto con l’asta. ...

Atletica – Campionati Europei Indoor - la lista dei 27 azzurri convocati per la rassegna di Glasgow : Quattordici uomini e tredici uomini formeranno la squadra azzurra che parteciperà alla 35ª edizione della rassegna continentale di Glasgow Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei Indoor in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo 2019. Saranno 27 gli azzurri (14 uomini e 13 donne) nella 35esima edizione della rassegna continentale al ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : i convocati dell’Italia - Tamberi guida 27 azzurri : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per gli Europei Indoor 2019 che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Ben 27 azzurri saranno protagonisti nell’evento più importante della stagione al coperto, a guidare la pattuglia sarà Gianmarco Tamberi che si presenta col miglior accredito (2.32) e che è tra i grandi favoriti per le medaglie nel salto in ...

Atletica - Campionati Italiani indoor 2019 : i minimi ed il regolamento di qualificazione agli Europei. Gli azzurri già qualificati : Gli Europei indoor 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Nel weekend del 15-17 febbraio andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti al Palaindoor di Ancona, sarà l’ultima occasione per gli azzurri di realizzare il minimo richiesto per partecipare alla rassegna continentale. La FIDAL ha precisato che gli atleti dovranno avere realizzato la performance voluta dalla EA ma durante il periodo ...

Atletica - Claudio Stecchi : “Ho ancora margini di crescita. Gareggerò a Clermont-Ferrand come ultimo test in vista degli Europei indoor” : L’Atletica leggera italiana ha avuto uno scossone o, per meglio dire, ha raggiunto vette che non poteva ammirare da un po’. Ci riferiamo alla prestazione pazzesca di Claudio Stecchi, capace a Stettino (Polonia) di raggiungere la misura di 5.78 metri nel salto con l’asta, migliorando di otto centimetri il proprio personale e portandosi ad appena quattro dal record nazionale di Giuseppe Gibilisco (5.82 metri in sala). E così ci ...

Atletica - che ritorno di Marcell Jacobs : salto da 8.05 a Madrid e minimo per gli Europei : Marcell Jacobs è tornato al salto in lungo dopo quasi due anni interamente dedicati alla velocità (10.08 sui 100 metri) e ha subito fatto centro. In occasione della quarta tappa del World Indoor Tour, il circuito internazionale di meeting al coperto organizzato dalla IAAF, il 24enne è balzato a 8.05 metri: ottima misura in quel di Madrid, la terza della carriera dell’italo-texano che vanta un personale di 8.07 risalente al 4 febbraio 2017. ...

Atletica - assegnato a Libania Grenot il bronzo dei 400 metri degli Europei di Barcellona 2010! : Vincere una medaglia a quasi nove anni di distanza dall’evento originale non può certo avere lo stesso sapore rispetto all’immediatezza, dato che non si ha nemmeno avuto l’onore di salire su un podio meritato, ma un riconoscimento simile racchiude in sé un enorme senso di giustizia. Stiamo parlando, ovviamente, dell’assegnazione retroattiva della medaglia di bronzo nei 400 metri femminili degli Europei di Barcellona 2010 ...

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in gara a Karlsruhe : inizia il percorso verso gli Europei indoor : inizia il percorso di avvicinamento di Gianmarco Tamberi agli Europei indoor di Glasgow, primo obiettivo stagionale del saltatore in alto azzurro: come riporta il sito federale l”italiano sarà in gara a Karlsruhe poco dopo essere ritornato in Italia dal lungo raduno in Sudafrica con il padre (che è anche il suo allenatore). Per arrivare al meglio alla rassegna continentale al coperto di inizio marzo ha scelto di partire dalla seconda tappa ...

Atletica - Alessia Trost salta 1.94. Che bomba di Fabbri - peso a 20.20! Tricca e Aceti - minimo per gli Europei : Ricca giornata per gli azzurri dell’Atletica leggera impegnati in diversi meeting al coperto in vista degli Europei indoor in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Buon esordio di Alessia Trost a Hustopece, il bronzo iridato al coperto ha saltato 1.94 al terzo tentativo e ha staccato così il minimo per i prossimi Europei. La 25enne, guidata da Marco Tamberi sulla pedana ceca, può ritenersi soddisfatta della prova e sembra ...