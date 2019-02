Atletica | Europei indoor 2019 | la fiducia di Antonio La Torre | “Gianmarco Tamberi è la

Atletica : Europei indoor - Latorre ci crede : ROMA, 26 FEB - Tutto pronto. La spedizione azzurra decollerà domani, mercoledì 27, destinazione Europei indoor di Glasgow , 1-3 marzo, . La 3 giorni della rassegna continentale al coperto scatterà ...

Atletica - Europei indoor 2019. Elena Vallortigara e Alessia Trost le outsider dell’alto ma serve la gara dell’anno : Alessia Trost ed Elena Vallortigara nella valigia per Glasgow hanno messo anche qualche speranza di salire sul podio continentale. Pur senza una marcia di avvicinamento all’Europeo indoor travolgente, la coppia azzurra del salto in alto femminile può recitare il ruolo di protagonista, prendendo spunto magari dal bronzo conquistato dalla saltatrice friulana lo scorso anno ai Campionati del Mondo, un podio inatteso e sorprendente perché ...

Atletica – Europei Indoor di Glasgow - il dt La Torre fiducioso : “vorrei vedere una squadra azzurra combattiva” : Il Direttore Tecnico della Nazionale italiana di Atletica ha parlato alla vigilia dei campionati Europei di Glasgow Tutto pronto. La spedizione azzurra decollerà domani, mercoledì 27 febbraio, destinazione Campionati Europei Indoor di Glasgow (1-3 marzo). La tre giorni della rassegna continentale al coperto scatterà venerdì e nella prima giornata saranno già impegnati 14 azzurri (sui 27 convocati). Quello dell’Emirates Arena è il primo ...

Atletica - Claudio Stecchi : “Una battaglia agli Europei - posso fare meglio di 5.80! Gibilisco mi stimola” : Claudio Stecchi è letteralmente esploso nelle ultime settimane ed è volato fino a 5.80 metri, ad appena due centimetri dallo storico record italiano al coperto detenuto da Giuseppe Gibilisco. Il toscano è entrato in una nuova dimensione e ora si appresta a essere grande protagonista agli Europei Indoor che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo: il 27enne potrà essere assolutamente un outsider se saprà reggere la pressione ...

Atletica - Europei indoor 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tamberi favorito - Stecchi e Jacobs ci provano : L’Italia si presenta con interessanti ambizioni agli Europei indoor 2019 di Atletica leggera che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo, la nostra Nazionale potrà puntare su delle carte interessanti che possono assolutamente mirare al podio. La pedina più importante è Gianmarco Tamberi, leader europeo stagionale grazie al 2.32 saltato agli Assoluti: Gimbo è tornato definitivamente in forma e ha tutte le carte in regola ...

Atletica – Campionati Europei Indoor : tutto pronto a Glasgow - tante le stelle presenti alla rassegna continentale : Ben 49 stati rappresentati, compresa la delegazione degli Authorized Neutral Athletes (ANA), per un totale di oltre 630 iscritti, di cui 27 azzurri lI più bel salotto del continente si ritrova a Glasgow per gli Europei Indoor, da venerdì 1° a domenica 3 marzo, a distanza di 29 anni dalla prima edizione in terra di Scozia. Ben 49 stati rappresentati, compresa la delegazione degli Authorized Neutral Athletes (ANA), per un totale di oltre 630 ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Agli Europei devo fare il mio e se lo farò… Mondiali e Olimpiadi : posso saltare bene ovunque” : Gianmarco Tamberi si sta preparando per gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera che si disputeranno a Glasgow dal 1° al 3 marzo. Gimbo partirà con i favori del pronostico nel salto in alto, ha timbrato un interessante 2.32 agli Assoluti Indoor di Ancona e salirà in pedana con la miglior misura stagionale a livello continentale: l’azzurro punta a conquistare una medaglia, possibilmente quella del metallo più pregiato. Il marchigiano ha ...

Atletica - Europei indoor 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Gli Europei indoor 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Si preannuncia grande spettacolo con la rassegna continentale al coperto, l’appuntamento clou della stagione in sala: tanti campioni si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, l’Italia cercherà di essere protagonista con alcuni alfieri di punta come Gianmarco Tamberi, Claudio Stecchi, Marcell Jacobs, Simone Forte e ...

Atletica - Claudio Stecchi in gara con i migliori a Clermont-Ferrand nell’ultimo test prima degli Europei di Glasgow : L’astista Claudio Stecchi sarà senza dubbio una delle pedine più importanti per la spedizione azzurra negli imminenti Campionati Europei Indoor di Atletica leggera, che si svolgeranno a Glasgow (Scozia) da venerdì 1 a domenica 3 marzo. Il 27enne fiorentino sarà però in gara anche questo fine settimana in Francia, a Clermont-Ferrand, per l’ultima tappa del Perche Elite Tour 2019, circuito francese riservato al salto con l’asta. ...

Atletica – Campionati Europei Indoor - la lista dei 27 azzurri convocati per la rassegna di Glasgow : Quattordici uomini e tredici uomini formeranno la squadra azzurra che parteciperà alla 35ª edizione della rassegna continentale di Glasgow Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei Indoor in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo 2019. Saranno 27 gli azzurri (14 uomini e 13 donne) nella 35esima edizione della rassegna continentale al ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : i convocati dell’Italia - Tamberi guida 27 azzurri : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per gli Europei Indoor 2019 che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Ben 27 azzurri saranno protagonisti nell’evento più importante della stagione al coperto, a guidare la pattuglia sarà Gianmarco Tamberi che si presenta col miglior accredito (2.32) e che è tra i grandi favoriti per le medaglie nel salto in ...

Atletica - Campionati Italiani indoor 2019 : i minimi ed il regolamento di qualificazione agli Europei. Gli azzurri già qualificati : Gli Europei indoor 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Nel weekend del 15-17 febbraio andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti al Palaindoor di Ancona, sarà l’ultima occasione per gli azzurri di realizzare il minimo richiesto per partecipare alla rassegna continentale. La FIDAL ha precisato che gli atleti dovranno avere realizzato la performance voluta dalla EA ma durante il periodo ...

Atletica - Claudio Stecchi : “Ho ancora margini di crescita. Gareggerò a Clermont-Ferrand come ultimo test in vista degli Europei indoor” : L’Atletica leggera italiana ha avuto uno scossone o, per meglio dire, ha raggiunto vette che non poteva ammirare da un po’. Ci riferiamo alla prestazione pazzesca di Claudio Stecchi, capace a Stettino (Polonia) di raggiungere la misura di 5.78 metri nel salto con l’asta, migliorando di otto centimetri il proprio personale e portandosi ad appena quattro dal record nazionale di Giuseppe Gibilisco (5.82 metri in sala). E così ci ...