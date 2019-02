Asse di Tria e Lega sulle infrastrutture | no alla propaganda del Movimento 5S Ma Salvini

Asse Tria-Lega sulle infrastrutture : no alla propaganda del Movimento 5S : Lo sa bene anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che anche per questo, oltre che per convinzione personale, non ha mai fatto mancare il suo sostegno al ministro dell'Economia. ...

[Il retroscena] Asse Mattarella-Giorgetti-Tria per blindare Bono. Sull'ad Fincantieri potrebbe cadere il governo : L'idea di Mattarella è condivisa appieno dalla Lega - e soprattutto da Giancarlo Giorgetti, sensibile a questi temi - e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, pure lui attentissimo al profilo ...

New York : acquisti a mani bAsse su Altria : Brilla Altria , che passa di mano con un aumento del 3,27%. Se si analizza l'andamento del titolo con lo S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto ...

Silvio Berlusconi a Povera Patria si mette a cantare in francese. Aldo Cazzullo : "Bisogna rAssegnarsi" : "Io sono la persona meno adatta per criticare la Francia perché ho studiato alla Sorbona e ho passato in Francia i mesi più belli della mia gioventù". Silvio Berlusconi, ospite di Alessandro Giuli a Povera Patria su Raidue, racconta: "Cantavo in un cabaret francese e venne una sera mio padre avvisat

Quell'Asse tra l'Italia e l'Austria per "spodestare" Frau Merkel : Gli equilibri in Europa possono cambiare. E pure in fretta. L'appuntamento elettorale per le Europee di maggio di fatto segnerà il confine tra la vecchia Europa a trazione tedesca e una nuova Europa ...

Tria blinda Bankitalia. Asse con Mattarella per riconfermare vicedirettore Signorini anche con no governo? : Azzerare i vertici di Bankitalia e Consob, come auspicano i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini? Arriva il no del ministro dell'economia Giovanni Tria, che blinda, in particolare, Palazzo Koch. Questo, mentre sulle sue spalle grava un altro compito: quello di fare l'ennesimo pellegrinaggio a Bruxelles - in occasione della ...

Bankitalia : Tria prende le distanze da Di Maio-Salvini. Asse con Mattarella per riconfermare Signorini? : "L'indipendenza di Bankitalia va difesa, mi sono già espresso". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria blinda Palazzo Koch dopo gli attacchi dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che hanno parlato della necessità di azzerare i vertici di Bankitalia e Consob.

Costo del lavoro più basso e salari più alti : l'Asse tra sindacati e Confindustria : Maurizio Landini ha raccontato di aver chiamato Giuseppe Conte subito dopo la sua elezione alla testa della Cgil per fissare un incontro. E di essersi sentito rispondere dal premier che lui aveva già ...

Tria : Francia-Italia? Nuvole pAsseggere : 10.14 Per il ministro dell'Economia, Tria,tra Italia e Francia c'è solo "una incomprensione passeggera dovuta a difficoltà di comunicazione". In un'intervista alla Stampa, Tria ha affermato che l'Italia non ha "nessun motivo economico di contrasto con la Francia". "Certo,loro hanno una politica indusTriale più aggressiva della nostra", ha osservato, "ma questa è la caratteristica del sistema francese, è più compatto e organizzato"ma "ci siamo ...

Foibe : Assessore veneto - ''Rosso Istria' - un film che aiuta a non dimenticare' : Venezia, 4 feb. (AdnKronos) - Domani, martedì 5 febbraio, in 100 sale cinematografiche italiane, di cui una ventina nel veneto, in occasione della “Giornata del Ricordo” (che sarà ufficialmente celebrata il 10 febbraio), sarà proiettato “Red Land – Rosso Istria”, un film di Maximiliano Hernando Brun

Pil Italia -0 - 2% nel quarto trimestre È recessione tecnica. Borsa giù : gli indici Gli industriali : «Agire». Conte : «PAsserà» : Nel quarto trimestre del 2018 la ricchezza prodotta si contrae dello 0,2%, dopo il -0,1% del trimestre precedente. É il dato peggiore da 5 anni

Tav - nuovo Asse Salvini-Tria : "Gli investimenti servono" : Sulla Torino-Lione trovare una sintesi tra Lega e Movimento 5 stelle sembra molto complesso. Il ministro dell'Economia...

Il futuro è nelle nostre mani - Assemblea Confindustria : 'Venezia laboratorio per il Paese' : Cominciamo da Venezia, credete in Venezia, una città di scienza, di tecnologia e di storia. È un diritto dei veneziani metropolitani avere un futuro e avere un lavoro. Se vogliamo parlare di ...