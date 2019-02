Anticipazioni Uomini e donne | oggi | continua lo scontro tra Zelletta e Ivan per Natalia

Anticipazioni Uomini e Donne : Ivan riceverà un no? Spunta un indizio : Ivan Gonzalez di Uomini e Donne rischia di prendere un no? Venerdì prossimo andrà in onda in prima serata su Canale 5 la scelta di Ivan Gonzalez. Il tronista è arrivato alla fine del suo percorso nei sentimenti con Sonia e Natalia. Ma chi sarà la sua preferita? Ovviamente non è dato saperlo, ma pare che il ragazzo possa avere una leggera preferenza per Natalia. E proprio a proposito di quest’ultima, il blog IlVicolodelleNews.it ha lanciato ...

Anticipazioni Uomini e donne : è tempo di baci per Andrea - la Nasti cerca Luca Daffrè : Archiviate le emozioni per la scelta di Lorenzo Riccardi, è tempo di nuove registrazioni per il Trono Classico di Uomini e donne, ormai orfano dei primi tronisti di questa edizione. Oltre a Teresa Langella e lo stesso Lorenzo, anche Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez hanno lasciato lo studio del dating show preparandosi ad effettuare la loro scelta (in onda venerdì 1° marzo). Dopo la loro uscita di scena, il parterre è rimasto orfano delle ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Antonio Moriconi sul trono? Le segnalazioni dei fan : Uomini e Donne anticipazioni: dopo Giulia Cavaglia anche Antonio Moriconi sul trono? Aumentano le segnalazioni dei fan I fan di Antonio Moriconi non si danno tregua, vogliono l’ex corteggiatore di Teresa Langella sul trono. Il ragazzo, con il suo percorso a Uomini e Donne, ha conquistato i telespettatori, tant’è che sono molti quelli che sperano […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Antonio Moriconi sul trono? Le ...

Uomini e Donne Anticipazioni : una nuova delusione per Gemma : anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani in crisi nel Trono Over Il Trono Over tornerà protagonista oggi pomeriggio a Uomini e Donne. Come di consueto il primo appuntamento della settimana con il programma condotto da Maria De Filippi avrà come protagonista Gemma Galgani. La 70enne di Torino, diventata ormai una veterana di UeD, continuerà a non trovare l’uomo giusto e si sfogherà con la redazione del programma, mostrando tutte le sue ...

Anticipazioni Uomini e donne : Fredella starebbe organizzando un'esterna con la Galgani : La situazione sentimentale di Gemma Galgani continua a incuriosire i telespettatori del Trono Over di Uomini e donne. La dama, protagonista indiscussa della parte dedicata a dame e cavalieri, continua a frequentare Rocco Fredella, anche se il loro rapporto non manca di alti e bassi. La conferma è arrivata nelle puntate trasmesse la scorsa settimana su Canale 5 e lo stesso cavaliere ha confermato i propri timori nell'intervista rilasciata al ...

Anticipazioni Uomini e Donne - trono classico : Angela manda a chiamare Luca Daffrè : Ieri è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, dove i tronisti in carica, Andrea Zelletta e Angela Nasti, hanno provveduto a dare il loro benvenuto ad una nuova collega, Giulia Cavaglia. La giovane, infatti, dopo non essere stata scelta da Lorenzo Riccardi, ha ricevuto in dono dalla redazione dello show, la possibilità di trovare l'amore dalla postazione più ambita, la famosa poltrona rossa dei tronisti. Angela ...

Anticipazioni Uomini e donne del 25 febbraio - Gemma riceve un ultimatum da Rocco : Lunedì 25 febbraio riprende su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e donne, il fortunatissimo dating show del primo pomeriggio condotto da Maria De Filippi. Come di consueto si partirà con i nuovi appuntamenti di questa settimana dedicati al trono over, dove ancora una volta la protagonista indiscussa sarà Gemma Galgani, la quale però questa volta verrà messa alle strette dal suo cavaliere Rocco, stanco dei continui dubbi della dama ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Angela Nasti chiama Luca Daffrè : lui tituba - ma resta : anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena nel trono di Angela Nasti: vuole Luca Daffrè Le anticipazioni di Uomini e Donne del giorno annunciano un bel ritorno in studio! Angela Nasti infatti ha chiesto a un ex corteggiatore di Teresa di scendere le scale per lei. Si tratta di Luca Daffrè, che è arrivato in […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Angela Nasti chiama Luca Daffrè: lui tituba, ma resta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Anticipazioni trono classico : Andrea bacia Federica - Angela chiama Luca ex corteggiatore di Teresa : Oggi, domenica 24 febbraio 2019, sono state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e donne. A parte l'approdo sul trono da parte di Giulia Cavaglia, è successo altro. Ecco cosa, in base alle anticipazioni riportate dal sito NewsUeD.com. Si parte dal trono di Angela Nasti e dai suoi corteggiatori Davide, Manuel e Luca. Dopo la visione della bella esterna con Davide, Manuel accusa il rivale di essere finto e plateale. Ne ...

Anticipazioni Uomini e Donne 1° marzo : in prima serata le scelte di Mastroianni e Gonzalez : Archiviata la scelta di Lorenzo Riccardi, andata in onda ieri 22 febbraio, i telespettatori di Uomini e Donne guardano già al prossimo appuntamento serale dedicato alla conclusione dei percorsi dei tronisti. Nelle ultime due settimane sono andati in onda l'epilogo di Teresa Langella, che ha incassato il "no" di Andrea Dal Corso, e di Lorenzo che ha avuto il suo lieto fine insieme a Claudia Dionigi. Adesso mancano all'appello solo Luigi ...