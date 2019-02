Anticipazioni Non mentire ultima puntata | la vendetta di Laura per incastrare Molinari

Anticipazioni La porta rossa 2 - terza puntata : Cagliostro non riesce a salvare Lucia : Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con la fiction Rai "La porta rossa 2". La seconda stagione della serie tv con protagonisti Lino Guanciale, Valentina Romani e Gabriella Pession, infatti, è arrivata già alla terza puntata, in onda mercoledì 27 febbraio, nella quale verranno trasmessi gli episodi 5 e 6, che si incentreranno su Vanessa e sull'arrivo nella serie di un nuovo medium di nome Federico. Un nuovo incontro Le Anticipazioni ...

Non mentire - Anticipazioni terza puntata : Andrea arrestato - scarcerato per assenza di prove : La seconda puntata di Non mentire è andata in onda ieri sera, domenica 24 febbraio, su Canale 5 alle 21:20. Nella seconda puntata della fiction, dopo la denuncia di Laura, interpretata da Greta Scarano, i poliziotti Roberto e Vanessa hanno avviato un'indagine nei confronti dello stimato chirurgo Andrea Molinari, interpretato da Alessandro Preziosi. A far cadere le accuse sull'uomo, però, oltre all'assenza di prove compromettenti, c'è anche la ...

Non mentire - Anticipazioni ultima puntata : la vendetta di Laura : anticipazioni Non mentire, ultima puntata: la resa dei conti La seconda puntata di Non mentire, andata in onda ieri sera su Canale5, è stata seguita da 3.328.000 telespettatori pari al 14,1% di share. La fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano diventa sempre più avvincente. La resa dei conti è vicina: domenica 3 marzo andrà in onda l’ultima puntata di Non mentire. Dopo un appuntamento galante, Laura si sveglia stordita nel suo ...

Non Mentire : Anticipazioni ultima puntata di domenica 3 marzo 2019 : Non Mentire - Greta Scarano e Alessandro Preziosi Sono solo tre le puntate della nuova fiction di Canale 5 Non Mentire, e racconteranno sia l’indagine sul presunto stupro di Andrea ai danni di Laura, sia gli effetti che questa avrà sulle vite dei due. A dirigere la fiction Gianluca Maria Tavarelli, che ha lavorato per insinuare il dubbio in ogni scena, per impedire al pubblico di capire troppo presto chi stia mentendo tra i due, ma ...

Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su Canale 5 – Puntate - trame - Anticipazioni. : Nella domenica sera di Canale5 c’è la nuova serie “Non Mentire” che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La fiction, prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli , vanta nel cast anche Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari. Non Mentire | La Serie La […] L'articolo Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su ...

NON MENTIRE - Anticipazioni ULTIMA PUNTATA di domenica 3 marzo : domenica 3 marzo 2019 si conclude su Canale 5 la fiction in tre puntate Non MENTIRE. Come andrà a finire la controversa vicenda di Laura e Andrea? Ecco le anticipazioni e la trama del terzo e ultimo episodio: Laura (Greta Scarano) è sempre più decisa a far arrestare Andrea (Alessandro Preziosi), ma Tommaso (Matteo Martari) le dice di non poterla più aiutare: è stato sospeso per via della perquisizione a casa di Molinari. Alla frustrazione di ...

Non Mentire terza e ultima puntata : trama e Anticipazioni 3 marzo 2019 : NON Mentire terza puntata. Domenica 3marzo 2019 va in onda in prima serata su Canale 5 l’ultima puntata della fiction con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Ecco di seguito trama e anticipazioni della terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE Non Mentire terza e ultima puntata: trama e anticipazioni 3 marzo 2019 Laura è decisa a fare giustizia su Andrea e spera nell’aiuto di Tommaso per farlo arrestare. Questi ...

Non mentire - Anticipazioni terza e ultima puntata : Andrea finisce in carcere : Giunge al termine la prima stagione della fiction Non mentire con protagonisti Alessandro Gassman e Greta Scarano. La serie televisiva in tre puntate si concluderà il prossimo 3 marzo, con la messa in onda dell'ultimo attesissimo appuntamento in prima visione assoluta, durante la quale scopriremo tutta la verità su questo giallo che sta appassionando il pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Chi avrà mentito tra Laura e Andrea? La verità ormai ...

Non Mentire seconda puntata : trama e Anticipazioni 24 febbraio 2019 : NON Mentire seconda puntata. Domenica 24 febbraio 2019 torna in onda in prima serata su Canale 5 la nuova fiction che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Ecco di seguito trama e anticipazioni della seconda puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE Non Mentire seconda puntata: trama e anticipazioni 24 febbraio 2019 La Procura ha deciso di non proseguire le indagini per le accuse di Laura contro Andrea Molinari. La testimonianza ...

Nella seconda puntata di Non Mentire Laura è a caccia della verità sul passato di Andrea : Anticipazioni 24 febbraio : Tutto è pronto per la messa in onda della seconda puntata di Non Mentire, quella che sarà anche la penultima di questa prima stagione della serie con Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Il pubblico italiano si chiede cosa sia successo ancora quella notte ma questa seconda puntata segnerà già il giro di boa della storia con Andrea pronto a voltare pagina uscendo addirittura con un'altra donna e cercando di tornare a lavoro, mentre Laura continua ...

