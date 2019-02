Anna Valle | marito | età e figli La carriera dell’ex Miss Italia

Anna Valle a La vita in diretta : il dramma che nasconde il suo personaggio : vita in diretta , Anna Valle svela su La compagnia del cigno: “Irene ha un dolore mai gridato” Si è raccontata nel salotto de La vita in diretta nella puntata di oggi, lunedì 14 gennaio 2019, la bellissima e bravissima Anna Valle . L’attrice, nel corso della lunga intervista curata da Tiberio Timperi, ha ovviamente parlato del personaggio che interpreta nella fiction La compagnia del cigno, asserendo: Io sono una ex insegnante di ...

Anna Valle svela perché NON indossa sempre la fede nuziale : Anna Valle e il marito Ulisse Lendaro non indossano sempre la fede Anna Valle è sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, di professione avvocato, produttore e regista. Non sempre, però, l’attrice indossa la fede nuziale. E neppure il marito mostra spesso il prezioso anello che si sono scambiati più di dieci anni fa. Il motivo? […] L'articolo Anna Valle svela perché NON indossa sempre la fede nuziale proviene da Gossip e Tv.