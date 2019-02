Andy | la graphic novel che racconta la vita di Andy Wahrol

huffingtonpost

: Un graphic novel affascinante e coloratissimo. È protagonista Warhol, come potrebbe essere altrimenti? - fumettologica : Un graphic novel affascinante e coloratissimo. È protagonista Warhol, come potrebbe essere altrimenti? -

(Di martedì 26 febbraio 2019) "Questa non è zuppa, mamma! È ketchup Heinz con acqua calda!", protesta un ragazzino gracile gracile impreparato agli urti della. "La zuppa è zuppa! Vendi più gelati e mangeremo le zuppe dei barattoli", risponde la donna con il piglio di chi è costretta a fare economia domestica sin da quando è nata. Questo scambio di battute, all'apparenza banale, è presente tra le pagine di– I fatti e la favola, monumentale biografia a fumetti diWarhol edita in Italia da Bao Publishing.Il dialogo, per quanto innocuo, ci dice molte cose sull'iconico ideatore della Pop Art. Alcune sono dirette, ad esempio l'interesse precoce per il valore dei brand e per l'importanza dei contenitori sui contenuti. Altre sono indirette, a partire dalle traiettorie esistenziali che hanno guidato l'immaginario di un artista legato indissolubilmente ...