Anche Parco Valentino diventa elettrico

tuttosport

(Di martedì 26 febbraio 2019) Tornerannole muscle-car dell'USACarsMeeting che domenica 23 giugno animeràDora, riportando un angolo di mondo a stelle e strisce prima di sfilare per la città, passandoin piazza ...

virginiaraggi : In strada 38 nuovi bus autobus che aumenteranno il parco mezzi di Atac. È la prima tranche dei 108 mezzi noleggiati… - _Carabinieri_ : Nicolosi (CT): i #Carabinieri del #NOE sequestrano una cava abusiva in area sottoposta a vincolo paesaggistico del… - LaStampa : RT @_clairebal: Torino, Salone Parco Valentino: un circuito cittadino di 8 km per l’edizione 2019 @LaStampa -