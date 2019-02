Alpinismo | Daniele Nardi sul Nanga Parbat | nessuna notizia da 48 ore L' ultima

liberoquotidiano

: Alpinismo, da 48 ore nessuna notizia da #DanieleNardi. Sta scalando il #NangaParbat, l'ultima chiamata: 'Siamo stan… - Libero_official : Alpinismo, da 48 ore nessuna notizia da #DanieleNardi. Sta scalando il #NangaParbat, l'ultima chiamata: 'Siamo stan… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Paura per, alpinista laziale impegnato insieme al collega britannico Tom Ballard nella difficilissima scalata del, in Pakistan. Da 48 ore di loro non si hanno più notizie e il fatto che l'ascensione invernale avvenga in una via mai percorsa prima, lungo lo sperone Mummery,