All’Olimpico il Milan resiste alla Lazio | 0-0 La sfida per la finale rinviata tra due

VIDEO Lazio-Milan 0-0 - Highlights e sintesi Coppa Italia. Reti inviolate All’Olimpico : Finisce 0-0 la semifinale d’andata di Coppa Italia disputata all’Olimpico tra Lazio e Milan: poche emozioni e verdetto rinviato alla sfida di ritorno in programma a San Siro a fine aprile. Proteste dei padroni di casa nella prima frazione per un calcio di rigore non concesso, mentre nella ripresa colpisce un palo Immobile, ma l’azione sarebbe stata in seguito fermata per fuorigioco. GLI Highlights DI Lazio-Milan ...

Milan e Roma - pari e spettacolo : All’Olimpico brillano le stelle di Piatek e Zaniolo : Milan e Roma si sono divise la posta in palio questa sera all’Olimpico, un pareggio che forse può far sorridere entrambi i tecnici Milan e Roma hanno pareggiato questa sera a San Siro col punteggio di 1-1. Una gara molto bella, ben giocata da entrambe le squadre che arrivavano da momenti diametralmente opposti e rosicchiano oggi un punto dall’Inter nella corsa Champions League. La Roma, criticatissima dai propri tifosi anche ...

Roma Milan Cronaca LIVE : finisce il primo tempo All’Olimpico : 46′ finisce il primo tempo, Roma-Milan 0-1 per ora decide Piatek 45′ Ci sarà un minuto di recupero 44′ Doppio salvataggio di Donnarumma, vola su colpo di testa di Dzeko e sulla ribattuta di Schick devia a lato42′ TIro di Zaniolo dai 20 metri, ma è fiacco e Donnarumma para39′ AMMONITO SUSO per fallo su […] L'articolo Roma Milan Cronaca LIVE: finisce il primo tempo all’Olimpico proviene da Serie A News ...

LIVE Roma-Milan - Serie A 2019 in DIRETTA : scontro diretto da Champions All’Olimpico : Appuntamento alle 20:30 per il posticipo serale della 22ma giornata di Serie A: Roma-Milan. Le due compagini vengono da risultati completamente opposti in Coppa Italia: i giallorossi sono stati demoliti al Franchi dalla Fiorentina per 7-1, mentre i rossoneri hanno eliminato il Napoli al San Siro grazie alla doppietta del neo-acquisto Piatek. Sicuramente i rispettivi risultati potrebbero lasciare il segno, rispettivamente in negativo e in ...