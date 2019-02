Aiuti di stato | il Tribunale UE salva Barcellona e Real Madrid

Non furono Aiuti di stato : il Tribunale Ue annulla la decisione contro Real e Barça : Il Tribunale dell’Ue ha annulla to la decisione della Commissione europea che aveva qualificato come aiuto di stato il regime fiscale di quattro club di calcio professionistici spagnoli, ovvero il Fútbol Club Barcelona (Barcellona), il Club Atlético Osasuna (Pamplona), l’Athletic Club (Bilbao) e il Real Madrid Club de Fútbol (Madrid). Bruxelles aveva stabilito nel 2016 che […] L'articolo Non furono aiuti di stato : il Tribunale ...

L’Europa aumenta massimali di Aiuti di Stato in agricoltura : La Commissione europea ha approvato oggi un notevole aumento del massimale del sostegno pubblico nazionale agli agricoltori, portandolo dagli attuali 15.000 euro a 25.000 euro in tre anni per ogni singola azienda. Una nuova possibilità che in Italia potrà cominciare a essere utilizzata, in particolare, per la crisi del pecorino romano e dei produttori di latte di pecora in Sardegna. "La Commissione ha adottato una revisione delle norme sugli ...