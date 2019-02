Air France-KLM | Governo Olanda rileverà 12 | 68% del capitale

Air France-KLM - il Gruppo migliora la Governance e semplifica la struttura : il "Board of Directors" Air France-KLM ha approvato all'unanimità la presentazione di Benjamin Smith, CEO della compagnia franco-olandese, delineando le sue ambizioni per il Gruppo, i principi di ...

Air France KLM fa il pieno di utili nel 2018 nonostante scioperi : Risultati boom per Air France-KLM che chiude l'esercizio 2018 con un utile in crescita del 151% a 409 milioni di euro , a dispetto dello sciopero di 15 giorni che ha avuto un impatto economico ...

Air France : utile netto 2018 +151% malgrado 15 giorni sciopero : Roma, 20 feb., askanews, - Conti in forte crescita per Air France-Klm che, per il 2018, ha annunciato un utile netto di 409 milioni di euro, in rialzo del 150,9% rispetto all'anno precedente, malgrado ...

Air France : utile netto 2018 +151% malgrado 15 giorni sciopero : Roma, 20 feb., askanews, - Conti in forte crescita per Air France-Klm che, per il 2018, ha annunciato un utile netto di 409 milioni di euro, in rialzo del 150,9% rispetto all'anno precedente, malgrado ...

Stop al superjumbo A380 di Airbus : non lo vuole più nessuno. Imbarazzo per il colosso francese che compie quest'anno 50 anni : Tra i titoli sotto i riflettori oggi si mette in evidenza Airbus, dopo l'annuncio shock del colosso rivale di Boeing, che ha annunciato lo Stop alla produzione del suoi superjumbo A380. Lo Stop, che ...

Qualche nuvola in meno nel futuro di Alitalia : il modello ora è diventato Air France : Via libera delle Fs al negoziato con Delta-Easyjet nell'operazione Alitalia. Per il futuro il modello da seguire sembra...

ALITALIA/ La tattica di Air France e Delta per ritardare l'arrivo di Lufthansa : Contrariamente a quanto si pensa, Air France e Delta non sono interessate ad ALITALIA: cercano solo di ritardare l'arrivo di Lufhtansa

Alessandro Di Battista : "Per Alitalia al Mise cercano altri partner. Air France si era già sganciata prima della crisi" : "Air France non si è sganciata dal dossier Alitalia a seguito del ritiro dell'ambasciatore Francese a Roma. Aveva già fatto retromarcia prima e, per questo, al Mise stanno facendo già colloqui con altri potenziali partner", così Alessandro Di Battista, ospite della trasmissione Mezz'Ora in Più su Rai Tre, commenta lo scontro tra Italia e Francia e annuncia che il governo sta cercando altri interlocutori per ...

Crisi Roma-Parigi - Air France si sfila dal salvataggio Alitalia : Air France-Klm si sfila dal salvataggio di Alitalia. La mossa di Parigi ha gelato chi sta negoziando l’alleanza tra Ferrovie dello Stato e un partner industriale per dare un futuro alla sofferente compagnia italiana. La decisioneè dovuta a motivi politico-istituzionali in seguito al richiamo a Parigi dell’ambasciatore a Roma...

Tensione Roma-Parigi - toni sempre aspri e dialogo in salita. Si congela accordo Air France-Alitalia : Cade nel vuoto l'invito al dialogo del vicepremier Salvini al suo omologo francese Castaner. 'Non mi faccio convocare da nessuno' la risposta del politico transalpino. Si sfila l'Ue che parla di '...

Air France si sfila da Alitalia? : Air France avrebbe deciso di sfilarsi dalla partita per il salvataggio di Alitalia: una decisione 'dovuta a motivi politico-istituzionali', riferiscono al Sole 24 Ore 'fonti autorevoli'.

Macron snobba Salvini - è gelo tra Italia e Francia. Air France valuta di sfilarsi : Tra Francia e Italia la tensione resta ai livelli massimi e per ora i tentativi di ricucire sembrano cadere nel vuoto: d'altronde lo strappo - il ritiro dell'ambasciatore Francese per la...

Francia-Italia - prove tecniche - fallite - di dialogo. Scambio Salvini-Castaner. Air France evoca la rinuncia a Alitalia : Il ministro dell'interno francese ha respinto l'invito del suo omologo italiano a discutere i dossier aperti. 'Non mi faccio convocare da nessuno' ha detto il politico transalpino. Da Roma erano ...

Di Maio : 'Alitalia-Air France? Nessuna vendetta di Parigi' : 'Tra Italia e Francia non c'è in corso Nessuna lite'. Lo assicura Luigi Di Maio da Roccaraso, in Abruzzo. Il vicepremier poi nega che lo scontro politico tra Roma e Parigi abbia portato Air France a ...