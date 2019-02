Aeroporto Torino Caselle | disimpegno parziale della compagnia Blue Air

Torino. Valanga uccide Dario Maffeo ex manager dell’ Aeroporto di Caselle : Travolto e ucciso da una Valanga sul monte Morefreddo, a Pragelato. La vittima è Dario Maffeo , 66 anni, ex manager dell’aeroporto

“Compra una divisa da 200 euro e lavorerai all’ Aeroporto ” : 500 truffati a Torino : Circa 500 persone avrebbero acquistato una divisa da lavoro in un negozio di Torino in cambio della promessa di occupazione all'aeroporto Caselle.Continua a leggere

Rifiuta rimpatrio : Aeroporto di Torino chiuso per un'ora : Prima si offre volontario per il rimpatrio poi, una volta in aeroporto, si arrampica su una torretta meteo dello scalo. Per questo motivo lo scalo di Torino, martedì pomeriggio, è rimasto chiuso per ...