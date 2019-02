Addio Viagra | ecco cosa mangiare e bere per avere ottime prestazioni sessuali senza

meteoweb.eu

(Di martedì 26 febbraio 2019) Perché prendere medicinali quando lesi possono migliorare semplicemente mangiando e bevendo? Seguendo pochi consigli ci si potrà sentire sani, sexy e più prestanti in un colpo solo! Al primo posto tra gli alimenti afrodisiaci sono sicuramente annoverabili le mandorle, che hanno una potenza e una carica inaspettata e poco nota. In The Testosterone Factor, una guida pratica per migliorare la virilità naturalmente, l’autore Shafiq Qaadri parla di una ricerca che mostra che gli uomini che seguono una dieta ricca di grassi monoinsaturi, come quelli che si trovano nelle mandorle, hanno i più alti livelli di testosterone. Le mandorle, inoltre, contengono anche l’aminoacido L-arginina, che aiuta a migliorare l’erezione.Sembrerà strano a molti, ma anche i vegetali di colore verde migliorano la libido, oltre a garantire molti benefici per la salute. Via libera dunque ...