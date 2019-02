Addio a Mark Hollis | voce dei Talk Talk

Addio a Mark Hollis - voce e volto dei Talk Talk : È morto all'età di 64 anni il fondatore e leader dei Talk Talk, Mark David Hollis. Lo riportano i media britannici ma manca ancora la conferma ufficiale, così come le circostanze del decesso. La band ...

Addio a Mark Hollis - la voce dei Talk Talk : Restano indimenticabili i successi, anche in Italia, Talk Talk , It's My Life e Such a Shame , che nella prima metà degli Ottanta hanno fatto ballare tutto il mondo partendo dal Regno Unito. Sinth ...

Sherlock - Steven Moffat e Mark Gatiss : 'Non abbiamo mai detto Addio alla serie' : Benedict Cumberbatch ormai è universalmente famoso per essere il Doctor Strange del Marvel Cinematic Universe, ma non è sempre stato così. C'era un tempo, fino a pochi anni fa, in cui Cumberbatch era famoso principalmente per la sua interpretazione di Sherlock Holmes, l'iconico detective creato da Sir Arthur Conan Doyle, nella serie della BBC "Sherlock". E ora, dopo quasi 10 anni dall'inizio della serie e dopo quasi 2 anni dalla sue ipotetica ...

Mercato NBA – Pelicans protagonisti nel rush finale : arriva Markieff Morris - si tratta l’Addio di Mirotic e Randle : I New Orleans Pelicans si confermano una delle squadre più attive sul Mercato NBA in vista della trade deadline: NOLA scambia Markieff Morris con gli Wizards e tratta le uscite di Mirotic e Randle I New Orleans Pelicans sono finiti al centro del Mercato NBA. La franchigia della Louisiana è una delle più attive a poche ore della trade deadline, ma mentre sul fronte Anthony Davis la situazione sembra protendere verso l’opzione estiva ...

Calciomercato - il Genoa deve reagire all’Addio di Piatek e l’infortunio di Hiljemark : colpi in arrivo! : Calciomercato Genoa, il presidente Preziosi è pronto a mettere a segno i tanto attesi colpi in entrata dopo aver ceduto Piatek al Milan Il Genoa sta vivendo momenti concitati tra campo e Calciomercato. Nelle ultime ore sono arrivate diverse brutte notizie: la sconfitta contro il Milan, l’addio ormai certo di Piatek ed anche l’infortunio di Hiljemark che sembra aver concluso anzitempo la stagione. Il tecnico Genoano Prandelli ha ...

Meghan Markle - Harry - per amore - dice Addio ad alcol - tè e caffè : Il principe Harry cambia vita per amore della sua Meghan Markle : ora che la coppia, col matrimonio, ha ottenuto il titolo del Ducato di Sussex ed è ora in attesa del loro primo figlio, il ...