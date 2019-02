A 500 anni dalla morte di Leonardo MAPEI celebra la memoria del genio

Fiat - Per lanniversario - la famiglia 500 aggiunge la gamma 120 : Al Salone di Ginevra, la Fiat presenterà la nuova famiglia 500 "120", declinata sui modelli 500, 500X e 500L, per celebrare il centoventesimo compleanno del marchio, nel segno della "connettività". Alla rassegna elvetica debuttano anche le nuove Panda Connected by Wind e Tipo Sport 5 Porte con Pack Wind. La famiglia 500 "120", la più connessa di sempre. Le tre 500 sullo stand "indosseranno" una ...

Falla nella sicurezza di WinRAR risolta - esisteva da 19 anni e metteva a rischio 500 milioni di utenti : WinRAR è uno dei più popolari strumenti di compressione ed estrazione dei file, usato da oltre 500 milioni di utenti in tutto il mondo. Il programma esiste dal 1995, dal 2000 è affetto da una vulnerabilità di sicurezza, ma non lo sapeva nessuno. La Falla avrebbe persino potuto permettere a un malintenzionato di prendere il controllo da remoto di un computer. Per fortuna, oltre agli sviluppatori, anche gli hacker non si sono accorti della sua ...

Atletica - Samuel Tefera spaziale : RECORD DEL MONDO sui 1500 metri - battuto Hicham El Guerrouj dopo 22 anni : Pazzesco a Birmingham (Gran Bretagna): cade il RECORD del MONDO dei 1500 metri al coperto che durava da addirittura 22 anni, il mitologico 3:31.18 firmato dal leggendario Hicham El Guerrouj è stato battuto dal fantasmagorico Samuel Tefera in occasione della quinta tappa del World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera (il circuito internazionale di meeting al coperto organizzato dalla IAAF). Il 19enne etiope, Campione del MONDO in carica su ...

LIVE Speed skating - Mondiali 2019 in DIRETTA : 7 febbraio. Italia quarta nel Team Sprint donne. Francesca Lollobrigida undicesima nei 3000. Giovannini al via nei 5000 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali 2019 di Speed skating sulle singole distanze. Sull’anello di ghiaccio ad Inzell (Germania), ne vedremo delle belle.La Nazionale Italiana di Maurizio Marchetto, purtroppo, dovrà rinunciare a una delle carte migliori del proprio mazzo. Nicola Tumolero, bronzo olimpico nei 10000 metri in quel di PyeongChang (Corea del Sud), ancora non ha recuperato da quello ...

I 500 anni dalla morte di Leonardo - Artribune : MUSEI REALI DI TORINO Torino, Musei Reali, Biblioteca Reale_Leonardo da VincI, Autoritratto Un'esposizione che, con oltre cinquanta opere, racconta le ricerche tra scienza e arte di Leonardo da Vinci ...

L'esperimento più lungo di sempre : durerà 500 anni : Arrivano i primi risultati parziali dell’esperimento più lungo della storia, il 500-year Microbial Experiment, avviato nel 2014 e destinato a durare ben 500 anni, fino al 2514, per scoprire quanto possono sopravvivere i batteri dormienti in isolamento. Sigillati in 800 fiale di vetro come in una capsula del tempo (per ottimisti, considerando il mezzo millennio programmato per finalizzare l'osservazione), campioni di batteri devono sopportare le ...

Le Auto Volanti saranno realtà entro 20 anni : “tecnologie pronte - sarà un nuovo mercato da 1.500 miliardi di dollari” : L’accelerazione di investimenti nella costruzione di Auto Volanti e la tecnologia per sostenerla potrebbero creare un nuovo mercato da 1.500 miliardi di dollari entro il 2040. Lo dice uno studio del Morgan Stanley Research rivolto agli investitori, secondo il quale le macchine del futuro diventeranno realtà nei prossimi vent’anni. “L’unione tra alta tecnologia e macchine in grado di volare può aprire nuovi scenari nel ...

Leonardo Da Vinci - Torino si prepara a festeggiare i 500 anni dalla sua morte : Concerti, conferenze, itinerari naturalistici, spettacoli, incontri, convegni, conferenze e soprattutto una grande mostra che rappresenta un po' il clou del calendario. Una grande mostra Il 15 aprile,...

I risultati del test tra 500 anni. Così la scienza sfida il tempo : I matematici si interrogano a lungo sulla stessa equazione, gli astrofisici progettano sonde spaziali e satelliti che solo dopo tantissimo tempo riusciranno a veder volare, i ricercatori fanno ricerche che durano anni. La scienza, talvolta, richiede tempi lunghi. Spesso si dice: "Ha dedicato tutta la sua vita per una causa, per uno scopo". Ma a volte, come in questo caso, non basta una vita: parliamo di un esperimento di microbiologia che durerà ...

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : Andrea Giovannini è decimo nei 5000 metri - bene Noemi Bonazza nei 3000 metri : E’ andata in archivio la prima giornata della Coppa del Mondo di Speed skating ad Hamar (Norvegia). Sull’anello di ghiaccio scandinavo erano in programma le prove dei 5000 metri maschili (divisione A e B) e dei 3000 metri femminili (divisione A e B). Nei 5 km riservati agli uomini (divisione A) il norvegese Sverre Lunde Pedersen, bronzo olimpico a PyeongChang su questa distanza, ha ottenuto il successo con il crono di ...

La prima pinta di birra risale a 2500 anni fa : Residui del processo di fermentazione della birra sono stati rinvenuti nel corso dei lavori di ampliamento dell'autostrada A14 nel Cambridgeshire, nell'Inghilterra centro-orientale. Questo progetto stradale si è già rivelato una miniera per gli studi storico-archeologico: gli sbancamenti hanno portato finora alla luce un intero villaggio medievale anglosassone, 342 sepolture di diverse epoche, una quantità di anfore e ...

Scienziati riassumono primi risultati di esperimento che durerà 500 anni - : I microbiologi scozzesi hanno riassunto i risultati intermedi del più lungo esperimento nella storia della scienza: il progetto è stato avviato nel 2014 e dovrebbe essere completato entro il 2514. I ...