Voto in Sardegna | Solinas centrodestra verso la vittoria | ampio margine su Zedda

Voto in Sardegna - Solinas (centrodestra) avanti : ampio margine su Zedda (centrosinistra) : Iniziano, lentamente, ad arrivare i primi dati sullo spoglio delle schede: secondo quanto fa sapere la Regione, dopo pochissime sezioni scrutinate sarebbe in vantaggio il candidato del centrodestra Christian Solinas davanti a Massimo Zedda in corsa per il centrosinistra. Molto più indietro Francesco Desogus (M5S). Conte: nessuna conseguenza sul Governo...

Voto Sardegna - il Centrodestra vince - ma Salvini ha per la prima volta preoccupazioni importanti : Ancora non c’è ufficialità, ma il Centrodestra è avanti su tutti, Salvini non è contentissimo però la Lega non fa il botto come accaduto invece in Abruzzo, dove il Carroccio ha trascinato la coalizione alla vittoria. Il partito di Salvini è data tra il 12 e il 16%, risultato “nella norma” considerati anche i sondaggi a livello nazionale. LEGGI … L'articolo Voto Sardegna, il Centrodestra vince, ma Salvini ha per la prima ...

Regionali Sardegna - Luigi Di Maio farnetica : 'Dopo questo Voto - per il governo...' : Parole inoltre che dimostrano la sua insipienza politica: come può non cambiare nulla quando il M5s ha un consenso dimezzato rispetto alle politiche? Ma niente da fare. Per Di Maio ' il M5s è vivo e ...

Di Maio commenta i primi risultati del Voto in Sardegna : 'M5s è vivo e vegeto' : 'Il Movimento 5 stelle è vivo e vegeto'. Lo ha detto il vicepremier e capo politico M5s Luigi Di Maio a proposito del voto in Sardegna. 'Per il governo non cambia niente'. Lo ha detto Luigi Di Maio ...

Di Maio commenta i primi risultati del Voto in Sardegna : "M5s è vivo e vegeto" : "Il Movimento 5 stelle è vivo e vegeto". Lo ha detto il vicepremier e capo politico M5s Luigi Di Maio a proposito del voto in Sardegna. "Per il governo non cambia niente". Lo ha detto Luigi Di Maio dopo i primi dati sulle Regionali in Sardegna. I dati delle prime 103 sezioni (su un totale di 1.840) scrutinate in Sardegna, l'equivalente di 25.877 voti ma gli unici finora disponibili in Regione, confermano Christian Solinas ...

Conte : non ci saranno conseguenze su governo da Voto in Sardegna : Roma, 25 feb., askanews, - 'Non enfatizzerei il rilievo e non ritengo che dagli esiti, del voto in Sardegna, ndr, potrà derivare qualche conseguenza sul governo nazionale'. Così il presidente del ...

Sardegna al Voto - testa a testa Zedda-Solinas : Per ora l'unico dato certo è l'affluenza, al 53,75%, un punto e mezzo in più rispetto alle precedenti regionali. Il candidato del centrodestra Solinas e quello del centrosinistra Zedda i più probabili ...

Elezioni regionali Sardegna : nel pomeriggio i dati del Voto : Prima tornata elettorale per la Sardegna che, ieri, 24 febbraio ha votato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna

Regionali Sardegna - perché Matteo Salvini non può far festa : i due "dati nascosti" nel Voto : Il centrodestra è avanti alle Regionali in Sardegna, ma Matteo Salvini non festeggia. Il testa a testa tra Christian Solinas e il candidato del centrosinistra Zedda è più serrato del previsto e nasconde, exit poll alla mano (scrutinio iniziato solo alle 7 di lunedì 25 febbraio), almeno due verità da

Voto Sardegna - cominciato lo scrutinio : 7.14 Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle elezioni regionali. Le urne si sono chiuse ieri alle 22 con l'affluenza attestatasi sul 53,75% (790.347 votanti dei 1.470.401 aventi diritto), +1,5% rispetto alle precedenti consultazioni del 2014 (52,2%). I funzionari dell'ufficio elettorale della Regione verificano la regolarità della ripresa delle attività.