Vitamina D | come scoprire la carenza senza analisi del sangue

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Secondo una ricerca condotta dal Trinity College di Dublino e dal St James’s Hospital, pubblicata su “Nutrients”, in futuro sarà sufficiente un capello per misurare la quantità diD del corpo, evitando ledel. LadiD ha raggiunto proporzioni epidemiche nel mondo (si stima che siano colpite oltre 1 miliardo di persone): è connessa alla salute delle ossa, ma potrebbe anche essere un fattore di rischio per la depressione, le malattie cardiovascolari, il diabete e il cancro. Attualmente per rilevare la quantità diD presente nell’organismo sono necessarie ledel, che però registrano il valore in un momento ben preciso: i capelli invece, crescono di circa 1 cm al mese, e potrebbero rivelare lo stato di assunzione dellaD per diversi mesi. La ricerca potrebbe avere applicazioni anche in campo ...