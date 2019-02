Viggo Mortensen | autista che impara la tolleranza in Green Book | miglior film agli Oscar

Green Book giusto vincitore - Spike Lee vero trascinatore - Viggo Mortensen strepitoso escluso : Colpo di scena da applausi : è "Green Book"il film che trionfa agli Oscar, contro tutti i pronostici, lasciandosi dietro "Roma", che in modo sacrosanto incassa però tre statuette strategiche e, come dire, dovute: miglior regia, fotografia, miglior film in lingua straniera. Alfonso Cuaròn è salito sul palco tre volte, l'ultima stritolato dall'abbraccio del compatriota e fratello Guillermo Del Toro. Ma con Peter ...

Oscar 2019 - il premio a Green Book parla l'italiano del 'paisà' Viggo Mortensen : Con un colpo di scena che ha ribaltato tutti i pronostici, l'Oscar è andato a 'Green Book'. La toccante commedia di Peter Farrelly sulla storia vera dell'amicizia tra il musicista afroamericano Don ...

Oscar 2019 : Viggo Mortensen - oltre ad Aragorn c’è (molto) di più : 28 giorni (2000)Il Signore degli Anelli (2001)The Road (2009)A dangerous method (2011)Captain Fantastic (2016)Green Book (2018) Pensiamo tutti che Viggo Mortensen sia nato insieme ad Aragorn, il personaggio del Signore degli Anelli che gli è valso la fama internazionale e un esercito di fan adoranti. Peccato che l’attore, un’infanzia vissuta fra New York e Copenaghen, di film prima della Terra di Mezzo ne abbia girati più di trenta. ...

Oscar 2019 : tutto su «Green Book» - il film rivelazione con Viggo Mortensen : Green Book, 2018Il colore viola, 1985film blu, film bianco e film rosso (1993-1994)A Venezia... un dicembre rosso shocking, 1973White Noise, 2005BlacKkKlansman, 2018La Pantera Rosa, 1963La lettera scarlatta, 1995La sottile linea rossa, 1998Il miglio verde, 1999Black Sunday, 1977The Green Inferno, 2013Velluto Blu, 1986Green Zone, 2010Black Mass, 2015Pianeta rosso, 2000Green Room, 2015I tre volti della paura (Black Sabbath), 19634 mosche di ...

Oscar 2019 - perché darlo a Viggo Mortensen per Green Book : «I premi? Fanno piacere, ma se non arrivano non c2019;è da strapparsi i capelli. Si recita per l2019;amore per l2019;arte, per le storie, per la condivisione di un racconto in cui credi con la gente che ti guarda». A parlare è Viggo Mortensen, protagonista della cover story di GQ di febbraio, già candidato un paio di volte (nel 2008 per La promessa dell2019;assassino e nel 2017 per Captain Fantastic) ma, a ...

Viggo Mortensen - con i capelli sale e pepe (ci) piaci ancora di più : Avevamo già detto che i capelli brizzolati nel 2019 non devono fare più paura, complice anche lo squadrone di super modelli che aveva sfilato a New York lo scorso gennaio per la griffe Billionaire. Se poi anche un attore del calibro di Viggo Mortensen, oggi 60enne, cede ai naturally grey hair, è arrivato il momento per chi ha paura dell'imbiancamento capillare di smetterla di sostenere che il "brizzolato" è out ...

Viggo Mortensen - «Green Book» e la tournée solitaria : «Scrivo molte lettere e cartoline, e adoro riceverle. La stranezza è che gli uffici postali non sono efficienti come quelli di una volta, in Europa come negli Stati Uniti i finanziatori non vogliono investire nel settore. Ma io sono spesso davanti alle buche delle lettere, alimento il mercato». Polo grigia con giacca e pantaloni blu, macchina fotografica in mano, Viggo Mortensen riesce sempre a spiazzarti con una storia mai sentita prima. Come ...