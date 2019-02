Vieni da Me - lo sfogo sovranista di Lorella Cuccarini : "Tutta italiana" - fulmine nello studio della Balivo : Già, la vena sovranista di Lorella Cuccarini è emersa da tempo. E la ha confermata in toto nel corso della sua ospitata a Vieni da Me di Caterina Balivo , dove è andata nella puntata di lunedì 25 febbraio. Si parlava degli esordi televisivi, del tempo in cui la Cuccarini fu scoperta da Pippo Baudo. E

Donatella Milani ospite a Vieni Da Me : "Sono pentita del mio sfogo a Ora o mai più - ricanterei con Rettore" : Oggi, tre giorni dopo lo scazzo epocale tra Donatella Milani e Donatella Rettore avvenuto durante l'ultima puntata di Ora o Mai Più, la voce di Volevo Dirti si è seduta sugli sgabelli di Vieni da Me. "Quando ci si mette in mostra le critiche sono inevitabili. Lì mi sono messa in mostra anche in maniera troppo forte", ha detto la cantante sulla sua ribellione contro la sua coach. "Devo fare mea culpa? In parte sì: le cose non si dicono ...